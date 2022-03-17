Українських артистів закликали відмовитися від нагород країни-окупанта / ua.depositphotos.com

У Комітеті гуманітарної та інформполітики Верховної ради закликали українських артистів відмовитися від російських нагород і звань.

Звернення також адресовано художникам, акторам, режисерам та артистам інших напрямків.

"Своїми злочинними жорстокими діями, знищенням цивільного українського населення, нехтуванням українською культурою та ідентичністю держава-окупант повністю знецінила для України російські нагороди, зокрема почесні звання народних і заслужених артистів, художників, архітекторів, діячів мистецтв, працівників культури тощо", - йдеться в повідомленні.

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