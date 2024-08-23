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Українська ведуча розповіла про інтимну пропозицію від росіянина

Олена Кюпелі
23 серпня 2024, 15:31
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Аліна Шаманська поділилася маленьким інцидентом інтимного характеру.
Аліна Шаманська розповіла про непристойну пропозицію
Аліна Шаманська розповіла про непристойну пропозицію / Колаж Главред, фото Instagram/shamankaa

Популярна українська ведуча і блогерка-мільйонниця Аліна Шаманська здивувала розповіддю про те, як їй пропонували інтим за гроші.

Про це вона розповіла в інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці". Вона поділилася, що жодного разу не отримувала пропозиції щодо інтиму за гроші, мовляв, вона в такому плані не цікава.

"Річ у тім, що мені здається, що я не підходжу на таку роль. У мене Instagram такий, що я показую, як борщі варю. Хто мене запросить? Чоловік, який би мене запросив, він би замучився. Я б йому розповідала про важливі речі, він би втратив цікавість", - пожартувала блогерка.

Хто така Аліна Шаманська

Аліна Шаманська також раніше відома як Аліна Ханумак - українська блогерка, на яку в "Інстаграмі" підписано понад 1 мільйон читачів. За освітою Аліна - магістр хімії нафти і газу. Навчалася вона в Національному авіаційному університеті України.

Тим часом, вона згадала, що непристойні пропозиції все ж отримувала. Ба більше, ще й від росіянина.

Щоправда, це було ще до повномасштабної війни в Україні. Він тоді пропонував ведучій 10 тисяч доларів за їхню інтимну зустріч.

"Хоча... запрошували! В Instagram повідомлення мені надіслав чоловік: "10 тисяч доларів за нашу зустріч". Він русявий був, це ще до війни було", - згадала знаменитість.

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Нагадаємо, наприкінці листопада 2023 року співачка Анна Трінчер і блогер Олександр Волошин оголосили про своє розлучення - через рік після весілля. Ініціатором розлучення став саме Волошин.

Також на своїй сторінці в Instagram блогер зазначив, що він почувається травмованим неадекватною поведінкою свого біологічного батька в сім'ї. Він також пояснив, що розлучення з Анною мотивується, зокрема, його "генетичною схильністю" до руйнування стосунків.

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