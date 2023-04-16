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Українська тенісистка отримала пропозицію руки і серця напередодні Великодня

Анна Підгорна
16 квітня 2023, 16:32 оновлено 16 квітня, 16:32
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Обранцем Марти Костюк став Георгій Вайкович, з яким спортсменка почала зустрічатися після початку повномасштабної війни в Україні.
Березня Костюк Георгій Вайкович
Марта Костюк і Георгій Вайкович побралися / instagram.com/martakostyuk

Українська тенісистка, друга ракетка України Марта Костюк повідомила радісну новину - спортсменка виходить заміж. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала знімок з заручин.

Обранець Костюк, фінансовий трейдер Георгій Вайкович, зробив їй пропозицію напередодні світлого свята Великодня. На фото закохані позують разом, тенісистка демонструє безіменний палець з обручкою на ньому.

"Це сталося пару сходів сонця назад❤️", - підписала знімок щаслива наречена. У коментарях її вітають захоплені колеги, серед яких і Еліна Світоліна.

відео дня

Раніше Марта Костюк перебувала у відносини з російськими тенісистами. З останнім з них спортсменка розлучилася в перші тижні повномасштабної війни в Україні.

Відносини з Вайковичем, який також був пов'язаний зі світом тенісу, вона до цього часу не коментувала.

Березня Костюк Георгій Вайкович
Марта Костюк і Георгій Вайкович побралися / instagram.com/martakostyuk

Раніше стало відомо, що американська акторка, дворазова володарка премій "Оскар" і "Золотий глобус", Хіларі Суонк у віці 48 років вперше стала мамою.

Також з'явилася новина про те, що співачка і 12-разовий лауреат премії "Греммі" Тейлор Свіфт розлучилася з бойфрендом-актором після 6 років романтичних стосунків.

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