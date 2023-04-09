Тейлор Свіфт розлучилася з коханцем-актором після 6 років стосунків

Тривалий роман Свіфт та Елвіна не закінчився маршем Мендельсона, хоча і був дуже незвичним союзом.

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Тейлор Свіфт і Джо Елвін розлучилися - ЗМІ / instagram.com/taylorswift, instagram.com/joe.alwyn

Американська співачка, акторка і 12-разовий лауреат премії "Греммі" Тейлор Свіфт знову увійшла в списки найзавидніших холостячок - після шестирічних стосунків вона розійшлася з англійським актором Джо Елвіном.

Ексклюзивну новину повідомило видання ET. Розрив стався ще кілька тижнів тому, тому Елвін не супроводжує обраницю в світовому турне, в якому зараз знаходиться Свіфт.

Інсайдер стверджує, що Тейлор і Джо розлучилися тихо і мирно через те, що їхні стосунки вичерпали себе. Варто відзначити, що союз співачки і актора не був просто романтичним - Елвін є співавтором і співпродюсером деяких хітів Свіфт, зокрема альбому Folklore, який приніс артистці в 2021 році чергову Гремі.

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Тейлор Свіфт була у стосунках з багатьма відомими чоловіками - Гаррі Стайлсом, Джо Джонасом, Томом Хіддлстоном, Тейлором Лотнером, Джейком Джилленхолом та ін.

Романтичні переживання співачки завжди були важливою частиною її творчості та сценічного образу. Багатьом зі своїх обранців вона присвячувала пісні.

Раніше український співак і комік Володимир Дантес, колишній чоловік Наді Дорофєєвої, заступився за артистку - він жорстко осадив глядачку, яка вирішила образити Додо в його присутності.

Також співачка і головна героїня другого сезону "Холостячки" Злата Огневич розповіла, кого б зараз вона вибрала на шоу, якби можна було повернути час назад.

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