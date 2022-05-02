Українцем бути престижно: голлівудська акторка шукає спільне коріння з українським гетьманом

Голлівудська акторка українського походження Марина Мазепа підтримує Україну і мріє про спорідненість з гетьманом Іваном Мазепою / Колаж

Модель, акторка і танцівниця з Конотопа (Сумська обл.) Марина Мазепа успішно підкорює Голлівуд своїм акторським талантом і неймовірною пластикою. 25-річна дівчина затребувана як хореограф (працювала з шоу Cirque de Soleil), дійшла до півфіналу шоу America's Got Talent, знімається в трилерах і фільмах жахів (Оселя зла, Нечестиві, Втілення зла та ін.).

Війна застала Марину в Будапешті. В Україні у неї залишилася сім'я з якою вона намагається підтримувати зв'язок. На своїй сторінці в Instagram українська зірка Голлівуду веде просвітницьку роботу про війну в Україні, і збирає пожертви на допомогу постраждалим від російської агресії співвітчизникам.

"Я просто в захваті, як, напевно, всі в захваті зараз від українського духу. Як ця жахлива ситуація згуртувала українців і зробила ще сильнішою. І ніхто просто навіть не очікував, що Україна стоятиме так довго і дасть таку відсіч. Ми всі такі горді і особливо я горда, що я українка", - не приховує своє захоплення сильним українським народом акторка.

Вона зізнається - раніше соромилася свого прізвища, а зараз сподівається , що є нащадком українського гетьмана Війська Запорозького, національного героя України Івана Мазепи.

"Я знаю, що у Мазепи було багато жінок, нащадків. І, можливо, я далека родичка Івана Мазепи, бо в історії є такі моменти, де він перетинає Конотоп. Жив і проїжджав через це місце, так. І хотілося б в це вірити",- розповідає Марина.

Голлівудська акторка українського походження Марина Мазепа підтримує Україну і мріє про спорідненість з гетьманом Іваном Мазепою / instagram.com/marina_mazepa

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