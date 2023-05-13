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Оголошено 5 знаменитостей, які увійшли до складу національного журі Євробачення-2023

Анна Підгорна
13 травня 2023, 23:12 оновлено 13 травня, 23:16
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Стало відомо, хто взяв на себе важливу місію - визначити кращих артистів на Євробаченні в 2023 році.
Національне журі Євробачення-2023
Національне журі Євробачення-2023 / instagram.com/suspilne.eurovision

Фінал Євробачення-2023 вже йде повним ходом, а це значить, що зовсім скоро стане відомий господар Кришталевого мікрофона. Його визначать глядачі і національне жури шляхом голосування.

Суспільний мовник вже представив, хто у 2023 році виставлятиме оцінки конкурсантам. Склад національного журі обрали українські глядачі з десяти кандидатів, також шляхом голосування. Кандидатів відбирали з вагомих фігур у музичному світі українського шоу-бізнесу.

Їх завданням буде після завершення виступів виставити оцінки артистам, яких вони у фіналі Євробачення-2023 вважатимуть кращими.

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Отже, до складу Національного Журі від України на Євробаченні у 2023 році увійшли:

  • Олександр Фоззі Сидоренко, співак, учасник гурту ТНМК
  • Світлана Тарабарова, співачка, композиторка і авторка пісень
  • Тоня Матвієнко, Заслужена артистка України
  • Олег Собчук, фронтмен і засновник гурту Скай
  • Євген Хмара, композитор і піаніст.

Дивіться відео про найяскравіші виступи українських артистів на пісенному конкурсі Євробачення:

Раніше букмекери оновили свої прогнози щодо переможця на Євробаченні-2023. Учасники з України входять до трійки лідерів, проте перемогу пророкують іншому конкурсанту.

Також Главред розповідав, які країни перемагали на Євробаченні частіше за інших. Примітно, що і тут Україна виявилася своєрідним рекордсменом всупереч тому, що бере участь в конкурсі не так давно.

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