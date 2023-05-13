Оголошено 5 знаменитостей, які увійшли до складу національного журі Євробачення-2023

Фінал Євробачення-2023 вже йде повним ходом, а це значить, що зовсім скоро стане відомий господар Кришталевого мікрофона. Його визначать глядачі і національне жури шляхом голосування.
Суспільний мовник вже представив, хто у 2023 році виставлятиме оцінки конкурсантам. Склад національного журі обрали українські глядачі з десяти кандидатів, також шляхом голосування. Кандидатів відбирали з вагомих фігур у музичному світі українського шоу-бізнесу.
Їх завданням буде після завершення виступів виставити оцінки артистам, яких вони у фіналі Євробачення-2023 вважатимуть кращими.
Отже, до складу Національного Журі від України на Євробаченні у 2023 році увійшли:
- Олександр Фоззі Сидоренко, співак, учасник гурту ТНМК
- Світлана Тарабарова, співачка, композиторка і авторка пісень
- Тоня Матвієнко, Заслужена артистка України
- Олег Собчук, фронтмен і засновник гурту Скай
- Євген Хмара, композитор і піаніст.
Дивіться відео про найяскравіші виступи українських артистів на пісенному конкурсі Євробачення:
Раніше букмекери оновили свої прогнози щодо переможця на Євробаченні-2023. Учасники з України входять до трійки лідерів, проте перемогу пророкують іншому конкурсанту.
Також Главред розповідав, які країни перемагали на Євробаченні частіше за інших. Примітно, що і тут Україна виявилася своєрідним рекордсменом всупереч тому, що бере участь в конкурсі не так давно.
Інші новини: