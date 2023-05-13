Відсоток зашкалює: у день фіналу Євробачення-2023 букмекери різко змінили ставки на переможця

Хто виграє Євробачення 2023 і де дивитися онлайн фінал конкурсу, читайте в матеріалі Главреда.

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Євробачення фінал ставки букмекерів / Колаж Главред, фото: eurovision.tv, EBU

Сьогодні, 13 травня, в Ліверпулі відбудеться довгоочікуваний фінал Євробачення-2023. 9 та 11 травня фанати шляхом голосування обрали 20 конкурсантів, які боротимуться за перемогу у фіналі міжнародного пісенного конкурсу.

Вже сьогодні букмекери оновили свої ставки на переможця конкурсу і опублікували нові результати.

За припущенням фахівців, переможницею Євробачення з великим відривом в цьому році стане представниця Швеції Loreen, яка виступила на конкурсі з піснею Tatoo. Шанси на її перемогу просто зашкалюють і становлять близько 52% – про це свідчать дані, оприлюднені на сайті eurovisionworld.

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Loreen вже вигравала Євробачення в 2012 році з композицією Euphoria.

Представник Фінляндії, за прогнозами букмекером може посісти друге місце. Виконавець Käärijä, який продемонстрував яскраве шоу з піснею Cha Cha Cha. Його шанси на перемогу становлять 22%.

Третє місце за даними букмекерів дістанеться Україні. На їхню думку, дует TVORCHI опиниться саме на такій позиції. Артисти виконають у фіналі пісню Heart of steel (Cталеве серце) про захисників Азовсталі. Шанси українців на перемогу в букмекерській таблиці складають всього 6%.

Ставки букмекерів на переможця Євробачення 2023 / скріншот

Коли дивитися онлайн фінал Євробачення 2023

Фінал Євробачення-2023 відбудеться сьогодні 13 травня. Початок - о 22.00 за Києвом.

Подивитися Євробачення-2023 онлайн можна на офіційному сайті конкурсу в YouTube або в додатку Дія а на Суспільному.

Дивитися онлайн фінал Євробачення

Порядок виступу країн у фіналі Євробачення 2023

Порядок виступу країн у фіналі Євробачення 2023 / eurovision.tv

Дивіться відео про те, як Україна тріумфально вигравала Євробачення:

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