Вільям допоміг: онкохвора Кейт Міддлтон покинула королівську резиденцію

Майбутня королева зміцніла настільки, щоб зробити вилазку з дому.

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Кейт Міддлтон новини - Кейт Міддлтон з'явилася на недільній службі з членами БКС / колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales, ua.depositphotos.com

Принцеса Кетрін Уельська зараз відпочиває в шотландському замку Балморал - улюбленій літній резиденції британської королівської сім'ї. Місцевий клімат, вочевидь, благотворно впливає на дружину принца Вільяма - ще кілька місяців тому вона була змушена вести життя самітниці через онкологію, а зараз навіть дозволяє собі виходи у світ.

Так, у неділю, 25 серпня, Кейт Міддлтон помітили папараці в автомобілі, який прямував з Балморала до церкви - принцеса досить зміцніла, щоб дозволити собі виїзд на недільну службу.

Компанію Кетрін склав її чоловік (він був за кермом автомобіля), король Чарльз ІІІ, королева Камілла, принц Едвард, його дружина - герцогиня Единбурзька Софі, та їхній син. Як повідомляє Daily Mail, принцеса Уельська, всупереч хворобі, мала чудовий вигляд і перебувала в гарному настрої.

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Для недільної церковної служби Кейт Міддлтон обрала улюблений капелюшок-федору з фазанячим пір'ям від Hicks & Brown (близько 130 доларів) і світло-коричневе картате пальто. До речі, ощадлива принцеса вже приміряла аналогічний образ у 2023 році - також для походу до церкви.

Хто така Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї. До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

Хто така Кейт Міддлтон / Инфографика Главред

Кейт Міддлтон - останні новини:

Раніше стало відомо, який вигляд мала друга весільна сукня Кейт Міддлтон. Широка публіка бачила лише одне вбрання принцеси, однак для приватної вечірки з нагоди одруження Кетрін підібрала інший лук.

Також джерело з оточення принца і принцеси Уельських повідомило, як змінилися стосунки в їхньому шлюбі на тлі онкології і складного лікування Кетрін.

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