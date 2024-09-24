"Удар по крихкому его": Алсу продовжує знищувати колишнього чоловіка

Співачка Алсу повідомила, що її чоловік був справжнім нарцисом.

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Співачка Алсу прокоментувала розлучення / Колаж Главред, фото Instagram/alsou_a

Популярна російська співачка Алсу, яка мовчить про те, що Росія напала на Україну, продовжує публічно з'ясовувати стосунки зі своїм колишнім чоловіком Яном Абрамовим.

У той час, як вона свариться з його адвокатом, вона не упускає нагоди дорікнути колишньому чоловікові, а також трохи розкрити його особистість. Зокрема, вона зробила пост на своїй сторінці в Instagram, що її колишній чоловік Абрамов - нарцис.

"Нарцис буде поширювати брехню або створювати прикрашання про свою жертву, щоб зруйнувати репутацію людини. Це звичайна поведінка для людей із нарцисичним розладом особистості, коли вони розуміють, що втратили контроль над цією іншою людиною. Навіть якщо ви розлучилися, нарциси навряд чи залишать вас у спокої. Явний нарцис буде відкрито звинувачувати вас, а прихований нарцис намагатиметься маніпулювати вами більш тонко", - зазначає співачка.

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Крім того, Алсу пише, що розставання для нарциса - це удар по його крихкому его.

Хто така Алсу Алсу Абрамова - російська співачка, телеведуча, актриса. Відома мононімно як Алсу. За даними Вікіпедії, вона заслужена артистка РФ, народна артистка Республіки Татарстан, народна артистка Республіки Башкортостан. Артист ЮНЕСКО в ім'я миру, але продовжує мовчати про напад Росії на Україну.

"Публічне знищення вашої репутації - це акт помсти, який змусить вас заплатити за всі образи, приниження і травми, які, на його думку, він отримав у стосунках. Він може опублікувати або поширити будь-яку наявну в нього інформацію про вас (тексти, фотографії, відео) серед вашого оточення. Він буде говорити всім, що ви "збожеволіли"", - додала вона.

Крім того, Алсу дала зрозуміти, що їй дуже нелегко жилося з Абрамовим, незважаючи на зовнішню ідеальну картинку.

"Незалежно від того, хто з ким розлучився, нарцис постарається зробити вас цапом-відбувайлом. Він залякуватиме вас і намагатиметься змусити вас замислитися над тим, хто насправді став причиною розриву. Він може навіть сказати таке: "Ти ніколи мене не любила, ти ніколи не ставилася до мене нормально, ти завжди поводилася, як божевільна"", - підсумувала Алсу.

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Раніше росЗМІ написали, що артистка вже знайшла собі нового коханого, з яким будує стосунки, тому Абрамов переживає, що коханцю дружини дістанеться статок після розлучення. "Подружжя давно не живе разом. У Алсу вже нове кохання", - заявило джерело.

Раніше також пропагандистські ЗМІ підловили співачку Алсу і спробували дізнатися у неї подробиці її особистого життя. Зокрема, їх цікавили подробиці розлучення з її поки ще чоловіком Яном Абрамовим.

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