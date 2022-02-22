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"Вбивцям не місце на конкурсі": українці вимагають відсторонити Росію від участі в Євробаченні-2022

22 лютого 2022, 17:21

У зв'язку з останніми подіями українські шанувальники конкурсу виступають за дискваліфікацію учасника з РФ.

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Українці вимагають дискваліфікації Росії з Євробачення-2022 в Турині / соцмережі

Скандали на Євробаченні-2022 тривають. Ледь Україна оголосила офіційних представників країни на пісенному конкурсі в Турині, в соціальних мережах був запущений хештег #EurovisionWithoutRussia (Євробачення без Росії - прим. редактора).

Заклик до бойкотування і відсторонення РФ від участі в Євробаченні-2022 з'явився на одній з українських фан-сторінок конкурсу в Instagram.

"МИ ЗА ДИСКВАЛІФІКАЦІЮ РОСІЇ З ЄВРОБАЧЕННЯ!

Нагадуємо, що конкурс Євробачення було створено після другої світової війни з метою об‘єднання всіх країн Європи. Зараз ми спостерігаємо, як одна з країн-учасниць вже 8 рік загрожує територіальній цілісності України. Особливо зараз. Це неприпустимо.

Залишайте #EurovisionWithoutRussia під дописами в соціальних мережах офіційних сторінок Євробачення. Публікуйте дописи, історії та тегайте нас та офіційну сторінку конкурсу. Ми не можемо стояти осторонь", - йдеться в повідомленні.

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У соцмережах запустили хештег #EurovisionWithoutRussia / instagram.com/eurovision.fnpg

Суспільне мовлення поки не висловлює своєї позиції щодо закликів фанатів до бойкотування Росії на Євробаченні-2022, проте хештег швидко поширюється по соцмережах без сторонньої допомоги. Часто до нього додають гасло "Вбивцям не місце на конкурсі".

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Вимога громадськості заснована на факті визнання РФ незалежності ЛДНР 21 лютого 2022 року.

Визнання Росією "ЛДНР" на окупованому Донбасі

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" російських утворень" ДНР " і " ЛНР"на окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписали угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

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