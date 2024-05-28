"Вбивала всіх": у терористичній Росії Пугачову звинуватили у вбивствах

Тепер примадонну російської естради звинувачують мало не в криміналі.

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Алла Пугачова тепер стала вбивцею в Росії / колаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru/

Легендарна російська співачка Алла Пугачова, яка виступила проти кривавого вторгнення РФ в Україну і виїхала з країни-терориста жити до Ізраїлю, ніяк не "дасть спокій" пропагандистським ЗМІ.

Тепер 7dn.ru написали про те, що Алла Пугачова була практично вбивцею.

Так, пропагандисти цитують якогось актора і режисера Влада Маленка. За його словами, нібито від рук Пугачової навіть сильно постраждала співачка-путіністка Валерія. Утім, він не уточнив, якої саме шкоди завдала Пугачова окупантці.

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Хто така Алла Пугачова Алла Пугачова - радянська і російська естрадна співачка, авторка пісень, режисерка-постановниця, музична продюсерка, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю сім'єю. 18 вересня 2022 року у своєму інстаграмі Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ із проханням занести її до списку "іноагентів". Її чоловіка Максима Галкіна вже внесено до цього списку російською владою через антивоєнну позицію.

Маленко також додає, що Пугачова була дуже жорсткою. "Вона була дуже жорстким адміністратором свого таланту. І як адміністратор, вбивала всіх тих птахів, які близько до неї підлітали і починали співати схоже. Всі ці птахи були пугачовською рогаткою, камінням вбиті або поранені. Потім підранені "підспівували", - каже він.

Також за його словами, цю інформацію може підтвердити нібито інша співачка Ольга Кормухіна. "Вона краще за мене знає", - каже артист.

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Зазначимо, нещодавно Главред писав, що Алла Пугачова разом із сім'єю виїхала з Ізраїлю, вважається, що артистка готувалася до святкування свого ювілею на Кіпрі.

А також зрадниця Лоліта розповіла, що після скандалу з "голою" вечіркою Насті Івлєєвої, Алла Пугачова порадила їй бути розумнішою.

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