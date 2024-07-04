Останній місяць Світличну мучив ниючий біль у лівому вусі.

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Світлана Світлична має серйозні проблеми зі здоров'ям/ колаж: Главред, фото: imdb.com, kino-teatr.ru

У зірки популярного радянського фільму "Діамантова рука" Світлани Світличної запідозрили онкологію.

За інформацією пропагандистського телеграм-каналу Mash, в акторки знайшли хворобливе новоутворення під нижньою щелепою.

"Останній місяць Світличну мучив ниючий біль у лівому вусі. Жінку поклали на обстеження. На її шиї виявили збільшені вдвічі лімфовузли, а УЗД показало трисантиметрову пухлину", - пишуть пропагандисти.

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Хто така Світлана Світлична Світлана Світлична - радянська і російська актриса, зірка фільму "Діамантова рука". Першою яскравою роллю стала фатальна спокусниця Анна Сергіївна в "Діамантовій руці" Леоніда Гайдая. За даними Вікіпедії, у цій ролі Світлична з гумором втілила абсолютно новий на той момент типаж жінки - сучасної, стильної, сексуально розкутої, крім того, фільм містив рідкісну для радянського кіно еротичну сцену.

Повідомляється також, що 84-річну артистку направили до онколога, щоб він призначив гістологію і підібрав план лікування. Ймовірно, Світличній знадобиться операція. Найближчим часом Світлані Опанасівні зроблять КТ.

Останніми роками Світличну часто підводить здоров'я. Минулої осені актриса перенесла пневмонію. Недуга наздогнала Світличну в психіатричній клініці, куди вона потрапила ще 2022 року.

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Нагадаємо, раніше 83-річна Світлана Світлична опинилася в реанімації. За інформацією пропагандистського ресурсу, актриса була вдома, коли відчула різке погіршення самопочуття. Світлична одразу викликала швидку медичну допомогу.

Нагадаємо, раніше в сім'ю російської співачки Валерії, яка підтримує терориста Путіна і військовий напад Росії на Україну, прийшла біда - сильно захворіла її трирічна онука Селін.

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