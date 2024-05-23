У онуки Елвіса Преслі можуть відібрати його прах за борги покійної матері - ЗМІ

Маєток Грейсленд у Мемфісі, США, став легендою в камені, адже з 1957 року він належав Елвісу Преслі та його родині. Там король рок-н-ролу зустрів свою смерть, і там же покояться його останки.
Зараз Грейсленд належить онучці Преслі - американській акторці Райлі Кіо. Щоправда, за словами таблоїдів, це незабаром може змінитися.
Як повідомляє видання WREG-TV News, маєток Грейсленд і прилеглі до нього землі незабаром можуть піти з молотка як сплата боргу покійної Лізи Марії Преслі - єдиної доньки Елвіса і матері Кіо. У 2018 році Ліза Маія нібито оформила кредит у розмірі $3,8 мільйона доларів через компанію Naussany Investments and Private Lending. Як заставу вона використала Грейсленд.
Зараз Naussany Investments and Private Lending подали позов через несплату боргу за кредитом у зв'язку зі смертю Лізи Марії Преслі. Райлі Кіо оскаржує продаж родового маєтку в суді. Акторка називає кредит матері фальсифікацією, а компанію Naussany Investments and Private Lending - шахраями. Нотаріус, яка нібито завіряла договір, заперечує, що коли-небудь зустрічалася з Лізою Марією Преслі і не завіряла її підпис.
"Elvis Presley Enterprises може підтвердити, що ці претензії є шахрайськими. Продаж викупу не здійснюється. Простіше кажучи, зустрічний позов подано, щоб зупинити шахрайство", - заявляють розпорядники спадщини Преслі.
Хто такий Елвіс Преслі?
Елвіс Преслі - американський співак і актор, один із найбільш комерційно успішних виконавців популярної музики XX століття. Також відомий як "король рок-н-ролу", повідомляє Вікіпедія.
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