У Тіни Кароль вкрали найцінніше: у крадіжці замішана конкурентка

Христина Трохимчук
8 жовтня 2025, 04:14
Найвідоміший хіт Тіни Кароль вкрала відома співачка.
Тина Кароль
У Тіни Кароль вкрали пісню / колаж: Главред, фото: instagram.com, Тіна Кароль

Ви дізнаєтеся:

  • Відому пісню Тіни Кароль вкрали
  • Як відреагувала співачка

Відома українська співачка Тіна Кароль виявила, що її найвідоміший хіт безцеремонно вкрала в'єтнамська співачка. Пісню "Пупсик" переклали сумішшю англійської та в'єтнамської мови, а відео не соромлячись виклали в мережу. Про це Тіна розповіла у своєму Instagram.

Співачка не приховувала свого обурення подібним музичним злодійством. Вона вже шукає міжнародного юриста, щоб притягнути в'єтнамську виконавицю до відповідальності.

Тина Кароль
Тіна Кароль вирішила вирішити питання з юристом / фото: instagram.com, Тіна Кароль

"Мені потрібен міжнародний юрист з інтелектуальної власності! Ця мадам переспівала без дозволу купу пісень", - написала Тіна Кароль.

Що цікаво, Тіна виявилася не єдиною постраждалою від подібного крадіжки хітів. Як виявилося, Hồ Quỳnh Hương переспівала також хіт Руслани "Дикі танці". Реакції від неї поки що не було.

@hoquynhhuongsinger Honey, anh chớ nên hững hờ Những phút em mong chờ muốn nói lên lời #hoquynhhuong#hoquynhhuongsinger#Honey2#phongtra#music♬ nhạc nền - Hồ Quỳnh Hương

Раніше Главред повідомляв, що українська співачка Тіна Кароль приголомшила шанувальників несподіваним романтичним зізнанням. Артистка поділилася в Instagram серією знімків в образі "офісної сирени" і супроводила їх загадковим підписом.
Також український композитор і поет Євген Рибчинський розкритикував творчість співачки Тіни Кароль. На думку музиканта, співачка недопрацьовує свій матеріал. Рибчинський висловився, що її творчості не вистачає глибоких смислів.

Про персону: Тіна Кароль

Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) - українська співачка й актриса, телеведуча. Народна артистка України (2017), солістка Ансамблю пісні і танцю ЗСУ. Лауреатка пісенного конкурсу молодих виконавців "Нова хвиля 2005". З піснею "Show me your love" представляла Україну на "Євробаченні 2006", де посіла сьоме місце.

15:04

Суперпростий і апетитний салат: весь секрет у головному інгредієнтіВідео

14:58

Привітання з Днем юриста - красиві привітання і картинки

14:52

Росіяни заявили про атаку дрона по Нововоронезькій АЕС - що відомо

