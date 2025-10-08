У Тіни Кароль вкрали найцінніше: у крадіжці замішана конкурентка

Найвідоміший хіт Тіни Кароль вкрала відома співачка.

У Тіни Кароль вкрали пісню / колаж: Главред, фото: instagram.com, Тіна Кароль

Відому пісню Тіни Кароль вкрали

Як відреагувала співачка

Відома українська співачка Тіна Кароль виявила, що її найвідоміший хіт безцеремонно вкрала в'єтнамська співачка. Пісню "Пупсик" переклали сумішшю англійської та в'єтнамської мови, а відео не соромлячись виклали в мережу. Про це Тіна розповіла у своєму Instagram.

Співачка не приховувала свого обурення подібним музичним злодійством. Вона вже шукає міжнародного юриста, щоб притягнути в'єтнамську виконавицю до відповідальності.

Тіна Кароль вирішила вирішити питання з юристом / фото: instagram.com, Тіна Кароль

"Мені потрібен міжнародний юрист з інтелектуальної власності! Ця мадам переспівала без дозволу купу пісень", - написала Тіна Кароль.

Що цікаво, Тіна виявилася не єдиною постраждалою від подібного крадіжки хітів. Як виявилося, Hồ Quỳnh Hương переспівала також хіт Руслани "Дикі танці". Реакції від неї поки що не було.

Про персону: Тіна Кароль Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) - українська співачка й актриса, телеведуча. Народна артистка України (2017), солістка Ансамблю пісні і танцю ЗСУ. Лауреатка пісенного конкурсу молодих виконавців "Нова хвиля 2005". З піснею "Show me your love" представляла Україну на "Євробаченні 2006", де посіла сьоме місце.

