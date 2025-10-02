"Мій рай": Тіна Кароль зробила несподіване романтичне зізнання

Українська співачка продемонструвала стильний осінній лук та зробила зізнання.

Тіна Кароль заінтригувала змінами в особистому житті / колаж: Главред, фото: instagram.com, Тіна Кароль

Тіна Кароль поділилась стильними фото

Що написала співачка

Українська співачка Тіна Кароль приголомшила прихильників несподіваним романтичним зізнанням. Артистка поділилася у Instagram серією знімків у стилі "офісної сирени" та супроводила їх загадковим підписом.

На фотографіях Тіна позує за столиком на літній терасі кафе. Для виходу зірка обрала темно-сірий брючний костюм у ледь помітну смужку.

Тіна Кароль - осінній лук / фото: instagram.com, Тіна Кароль

Щоб у стриманому та елегантному луці без рукавів не змерзнути, Кароль доповнила його довгим сірим пальтом, також прикрашеним тонкою смужкою. Така деталь зробила образ гармонійним і витриманим у монохромній гамі.

Тіна Кароль обрала трендове поєднання кольорів / фото: instagram.com, Тіна Кароль

Втім, артистка не забула й про яскраві акценти: вона поєднала ансамбль з босоніжками та овальними сонцезахисними окулярами трендового відтінку "гнилої вишні".

Тіна Кароль - стиль офісної сирени / фото: instagram.com, Тіна Кароль

Найбільше заінтригував шанувальників підпис під фото, який прозвучав як натяк на романтичні стосунки.

"Твоє серце — моя в'язниця і мій рай одночасно", — написала співачка.

Прихильники щедро нагородили Тіну Кароль компліментами за розкішний образ та припустили, що загадкова фраза може бути рядком з нової композиції Тіни Кароль.

Коментатори про нову пісню Тіни Кароль / фото: instagram.com, Тіна Кароль

Фанати в захваті від образу Тіни Кароль / фото: instagram.com, Тіна Кароль

Тіна Кароль заінтригувала фанатів / фото: instagram.com, Тіна Кароль

Раніше Главред повідомляв, що український композитор і поет Євген Рибчинський розкритикував творчість співачки Тіни Кароль. На думку музиканта, співачка недопрацьовує свій матеріал. Рибчинський висловився, що її творчості не вистачає глибоких сенсів.

Також українська співачка Тіна Кароль вирішила зустріти цю осінь у новому образі. Діва відмовилася від пшеничного блонда, який довгі роки був її візитною карткою. Тепер Кароль - розкішна шатенка зі світлими пасмами біля чола.

Про персону: Тіна Кароль Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) - українська співачка й актриса, телеведуча. Народна артистка України (2017), солістка Ансамблю пісні і танцю ЗСУ. Лауреатка пісенного конкурсу молодих виконавців "Нова хвиля 2005". З піснею "Show me your love" представляла Україну на "Євробаченні 2006", де посіла сьоме місце.

