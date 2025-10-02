Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Мій рай": Тіна Кароль зробила несподіване романтичне зізнання

Христина Трохимчук
2 жовтня 2025, 02:46
11
Українська співачка продемонструвала стильний осінній лук та зробила зізнання.
Тіна Кароль
Тіна Кароль заінтригувала змінами в особистому житті / колаж: Главред, фото: instagram.com, Тіна Кароль

Ви дізнаєтесь:

  • Тіна Кароль поділилась стильними фото
  • Що написала співачка

Українська співачка Тіна Кароль приголомшила прихильників несподіваним романтичним зізнанням. Артистка поділилася у Instagram серією знімків у стилі "офісної сирени" та супроводила їх загадковим підписом.

На фотографіях Тіна позує за столиком на літній терасі кафе. Для виходу зірка обрала темно-сірий брючний костюм у ледь помітну смужку.

відео дня
Тіна Кароль
Тіна Кароль - осінній лук / фото: instagram.com, Тіна Кароль

Щоб у стриманому та елегантному луці без рукавів не змерзнути, Кароль доповнила його довгим сірим пальтом, також прикрашеним тонкою смужкою. Така деталь зробила образ гармонійним і витриманим у монохромній гамі.

Тіна Кароль
Тіна Кароль обрала трендове поєднання кольорів / фото: instagram.com, Тіна Кароль

Втім, артистка не забула й про яскраві акценти: вона поєднала ансамбль з босоніжками та овальними сонцезахисними окулярами трендового відтінку "гнилої вишні".

Тіна Кароль
Тіна Кароль - стиль офісної сирени / фото: instagram.com, Тіна Кароль

Найбільше заінтригував шанувальників підпис під фото, який прозвучав як натяк на романтичні стосунки.

"Твоє серце — моя в'язниця і мій рай одночасно", — написала співачка.

Прихильники щедро нагородили Тіну Кароль компліментами за розкішний образ та припустили, що загадкова фраза може бути рядком з нової композиції Тіни Кароль.

Тіна Кароль
Коментатори про нову пісню Тіни Кароль / фото: instagram.com, Тіна Кароль
Тіна Кароль
Фанати в захваті від образу Тіни Кароль / фото: instagram.com, Тіна Кароль
Тіна Кароль
Тіна Кароль заінтригувала фанатів / фото: instagram.com, Тіна Кароль

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що український композитор і поет Євген Рибчинський розкритикував творчість співачки Тіни Кароль. На думку музиканта, співачка недопрацьовує свій матеріал. Рибчинський висловився, що її творчості не вистачає глибоких сенсів.

Також українська співачка Тіна Кароль вирішила зустріти цю осінь у новому образі. Діва відмовилася від пшеничного блонда, який довгі роки був її візитною карткою. Тепер Кароль - розкішна шатенка зі світлими пасмами біля чола.

Вас може зацікавити:

Про персону: Тіна Кароль

Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) - українська співачка й актриса, телеведуча. Народна артистка України (2017), солістка Ансамблю пісні і танцю ЗСУ. Лауреатка пісенного конкурсу молодих виконавців "Нова хвиля 2005". З піснею "Show me your love" представляла Україну на "Євробаченні 2006", де посіла сьоме місце.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Тіна Кароль новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
7-бальний шторм обрушився на Україну: коли закінчиться магнітна буря

7-бальний шторм обрушився на Україну: коли закінчиться магнітна буря

03:50Синоптик
Ворог знову вдарив БпЛА по Київщині, є постраждалий: подробиці та наслідки

Ворог знову вдарив БпЛА по Київщині, є постраждалий: подробиці та наслідки

01:42Війна
ЗСУ розсікли Добропільський виступ: військові рвонули у потужний контрнаступ

ЗСУ розсікли Добропільський виступ: військові рвонули у потужний контрнаступ

00:54Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 1 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 1 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп на жовтень 2025: один знак зодіаку стоїть на порозі великих трансформацій

Гороскоп на жовтень 2025: один знак зодіаку стоїть на порозі великих трансформацій

Дочка Філіпа Кіркорова розсекретила матір: путіністу довелося визнати

Дочка Філіпа Кіркорова розсекретила матір: путіністу довелося визнати

Гороскоп на сьогодні 2 жовтня: Левам - сюрприз, Терезам - велике щастя

Гороскоп на сьогодні 2 жовтня: Левам - сюрприз, Терезам - велике щастя

Чоловік Ані Лорак повторив долю Мурата Налчаджиоглу - що відомо

Чоловік Ані Лорак повторив долю Мурата Налчаджиоглу - що відомо

Останні новини

04:09

Чому коти шаленіють від коробок – справжні причини знають одиниці

03:50

7-бальний шторм обрушився на Україну: коли закінчиться магнітна буря

03:30

"З'їдають" простір: у які кольори не варто фарбувати стіни в будинку

02:46

"Мій рай": Тіна Кароль зробила несподіване романтичне зізнання

01:48

Юрій Нікітін уперше зізнався, чому вдруге розлучається з Ольгою Горбачовою

Заморозки та сильні дощі накриють Україну: якою буде погода у жовтніЗаморозки та сильні дощі накриють Україну: якою буде погода у жовтні
01:42

Ворог знову вдарив БпЛА по Київщині, є постраждалий: подробиці та наслідки

01:30

Новий роман та фінанси: що відомо про розлучення Ніколь Кідман і Кіта Урбана

00:56

Вчені розкрили таємниці минулого: як знахідка в Китаї переписує історію людства

00:54

ЗСУ розсікли Добропільський виступ: військові рвонули у потужний контрнаступ

Реклама
00:23

"Вважайте, що кар'єра закінчилася": Леся Нікітюк розповіла про конкуренток

01 жовтня, середа
23:56

Росія посилила тиск: офіцер розкрив, чому Донеччина така важлива для Кремля

23:45

"Немає сенсів": Анна Різатдінова опинилася під крапельницями

23:02

Атака була цілеспрямована, летіло понад 20 Шахедів: яка нині ситуація на ЧАЕС

22:40

ПСЖ платить солідно: скільки заробило Динамо на трансфері Забарного

22:26

Долар і євро різко злетіли вгору: новий курс валют на 2 жовтня

22:14

Готова вдарити: Мішель Обама розкрила дратівливу звичку свого чоловіка

21:33

"Довгий Нептун" отримав потужний апгрейд: експерти натякнули на "приємний сюрприз"

21:16

"Цю перемогу не можна просто чекати": ведучий Єдиних новин мобілізувався

20:59

На ЧАЕС сталась надзвичайна ситуація після обстрілу РФ

20:53

З нього могли запускати дрони по Європі: французький спецназ захопив танкер РФВідео

Реклама
20:50

Лікарі б'ють на сполох: що відбувається з путіністом Філіпом Кіркоровим

20:45

Як ви вішаєте туалетний папір: лише одна деталь видає справжній характер

20:41

Весняний врожай не підведе: сприятливі дні осінньої посадки цибулі під зимуВідео

20:29

Принцеса Анна в Києві: про що сестра Чарльза ІІІ говорила з Оленою Зеленською

20:22

"Ситуація мегакритична": в Україні почали вводити графіки відключення світла після ударівФотоВідео

19:55

"Хороших сценаріїв для Кремля немає": за якої умови Китай може відмовитись від Росії

19:51

Де заховані три сови: лише 1% людей пройде головоломку за 10 секунд

19:47

Оптимальні оберти двигуна: простий лайфхак, як заощадити паливо на "механіці"

19:44

Сніг, дощ та мороз накриють Україну: синоптики оголосили штормове попередження

19:24

Забрала доньку із собою: Олена Мозгова терміново покинула Україну

19:22

У Криму - паливна катастрофа: введено нові обмеження, бензин зникає з АЗС

19:13

Мобілізація 60+ - в Генштабі пояснили, які категорії громадян призвуть до армії

19:10

Навіщо Трамп клянчить собі Нобелівську премію мируПогляд

19:04

"Мріяв познайомитися": Олександра Кучеренко зважилася на зміни в житті

19:03

У декількох областях жорсткі проблеми зі світлом: РФ вдарила по об'єкту енергетикиВідео

19:00

Навіщо океанам сіль та як зміна солоності може зробити полюси непридатними для життя

18:46

Три області на межі небезпеки: офіцер ЗСУ оцінив загрозу "повзучого наступу" РФ

18:37

Вигляд може бути оманливим: в Україні знайшли отруйний "білий" грибВідео

18:19

Що потрібно змінити для покращення якості сну – вчені назвали два фактори

18:12

"Моє серце розбите": жінка стала вдовою одразу після весілля через удар по ДніпруФотоВідео

Реклама
17:48

Інерція проти людства: що буде, коли Земля перестане обертатися

17:46

Як сказати українською "ізолента": слова, про які майже ніхто не знаєВідео

17:09

Мобілізація чоловіків 50+ - що відомо про "таємну" директиву та кого візьмуть першими

17:04

Одразу в лікарню: голлівудський актор протестував удар Олександра Усика

17:03

Уб'ють бур'яни і земля відпочине: які сидерати посіяти на городі восениВідео

16:43

Почнуться фінансові проблеми і не тільки: суворі заборони та прикмети 2 жовтня

16:41

Головний життєвий виклик: що вам судилося подолати за роком народження

16:21

Зникне перша зі столу: рецепт шикарної закуски з печериць

15:57

"Герой Азову одягнув": Цимбалюк різко відповів військовослужбовцю

15:56

Дивний скрип під капотом автомобіля: як вирішити проблему

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти