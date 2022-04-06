"У керівництва Росії не було іншого виходу": Єфремов підтримав війну проти України заради свободи

Єфремов підтримав війну проти України заради свободи / Lifeshot

Російський актор Михайло Єфремов, який відбуває покарання в колонії за смертельне ДТП у вересні 2020 року, попросив скоротити йому тюремний термін.

Суд засудив актора до семи років позбавлення волі, проте він не втрачає надії вийти з в'язниці раніше. Адвокат Єфремова Петро Хархорін виданню Mk.ru розповів, що вони разом з його клієнтом звернулися до Верховного Суду з проханням про дострокове звільнення.

"Я йому поставив питання: "Міш, як ти ставишся до цієї ситуації?". На що він мені відповів: "Я проти війни в будь-якому прояві, але я вважаю, що у керівництва нашої країни не було іншого виходу", - передав слова Єфремова його адвокат.

Варто відзначити, що раніше Єфремов виступав проти путінської політики - у 2014 році актор виступив проти анексії Криму і підтримав суверенітет України.

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Також ми писали, що українська гімнастка Лілія Подкопаєва звернулася до всесвітньої спільноти з проханням про допомогу. Просила не за себе, а за рідну Україну, чиї діти щодня гинуть від рук російських окупантів.

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