У нього дуже багато жінок: Єфросиніна розповіла про постільні стосунки з чоловіком

Маша Єфросиніна поділилася особистою таємницею, яка стосується її стосунків із чоловіком.

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Маша Єфросиніна відверто розповіла про стосунки з чоловіком / Колаж Главред, фото Instagram/mashaefrosinina

Українська телеведуча і громадська активістка Маша Єфросиніна поділилася відвертими подробицями про постільне життя зі своїм чоловіком Тимуром Хромаєвим.

За словами телеведучої, після того, як пара розлучилася на рік у 2013 році, саме секс став тим фактором, який повернув їм сім'ю.

"Секс оновив наш шлюб після розлучення. Через рік ми переспали. Він (чоловік - авт.) багато для цього зробив: це було сюрпризом, він оновився повністю. Він прибрав багато чинників, які мене в ньому триггерили. Вибудував "сходи". Ми почали зустрічатися, бути коханцями і нікому не говорили з друзів і навіть доньці, бо не хотіли її травмувати", - розповідає вона в програмі ебаут на YouTube.

Єфросиніна додає, що тоді вони зрозуміли, що зробили основну помилку. "Цей шлюб належав усім: нашій доньці, батькам, друзям, соціуму... Усім, крім нас. ми стали свідомими зрілими людьми. Ми одружилися, мені було 23, а йому - 27. А розлучилися - мені 33, а йому - 37 і ми вже інші люди. І ми не можемо поговорити", - додала ведуча.

Також, за словами Єфросиніної, у Тимура Хромаєва дуже багато жінок. "І всі вони - я", - інтригує селебріті.

"Я дуже змінююся. У нього за 21 рік було безліч різних жінок. Від дівчинки із зайвою вагою, невпевненої в собі, дуже сором'язливої, яка знає одну позу в сексі, до жінки, яка двічі була вагітною, годувала груддю, була в різних станах, мала різне тіло, тіло, яке я трансформую постійно, міняю, і він від цього божеволіє", - каже Єфросиніна.

Нагадаємо, раніше Єфросиніна вирішила день усіх закоханих 14 лютого відзначити чуттєвим постом, присвяченим її чоловікові - Тимуру Хромаєву. На своїй сторінці в Instagram, ведуча згадала, як 22 роки тому вона перша освідчилася своєму майбутньому чоловікові в коханні, а він відповів "дякую".

Раніше також Єфросиніна розповіла, що відзначала новорічні свята з чоловіком-військовослужбовцем Тимуром Хромаєвим за кордоном і викликала невдоволення українців.

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