У міс Москва відібрали корону просто на сцені

На сцені у королеви краси відібрали корону просто на сцені.

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На міс Москва стався черговий казус / Колаж Главред, фото Максим

У терористичній Росії, яка напала на мирну Україну, пройшов конкурс краси Міс Москва. Однак і цього разу, захід не обійшовся без скандалу.

Зокрема, ведучі переплутали імена учасниць і вручили корону і статус "Краса Москви Гран-прі" одній Сніжані, замість іншої.

Як пише журнал Maxim, нагороди помилково вручили брюнетці Сніжані Недільській замість блондинки Сніжани Вілкової. "Недільська відчула смак перемоги всього на кілька хвилин, після чого ведучі, усвідомивши помилку, попросили її "з почуттям гідності та поваги" повернути трофей на місце, тобто передати його справжній переможниці. Але й тут не обійшлося без бою: Недільська до того моменту вже пішла зі сцени разом із короною, тому замість неї з незрозумілих причин свою корону Сніжані Вілковій віддала інша фіналістка, яка здобула перемогу в іншій номінації", - описує видання те, як у переможниці забрали корону.

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На конкурсі Міс Москва стався казус / Фото Максим

Тим часом, переможницею конкурсу "Міс Москва - 2024" стала 20-річна Ліліана Булатова.

Міс Москва пройшов зі скандалом / Фото Максим

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Нагадаємо, раніше в мережі завірусилося відео, від якого, за словами користувачів, можна отримати інсульт. І на ньому не інопланетяни, а жінка. І це якраз героїня цього ролика - "міс ДНР".

Нагадаємо, раніше Вікторія Апанасенко згадала короткий діалог з учасницею конкурсу з боку терористичної Росії Анною Лінніковою, яка атакує мирну Україну своїми ракетами.

Нагадаємо, раніше Вікторія Апанасенко поділилася повідомленнями, які надсилають їй росіяни.

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