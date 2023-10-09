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У лідера ДДТ Юрія Шевчука стався інфаркт

Анна Підгорна
9 жовтня 2023, 19:02 оновлено 9 жовтня, 19:02
Колектив екстрено скасовує концерти та вже говорить про довготривалу реабілітацію музиканта.
Юрій Шевчук
Юрій Шевчук зліг з інфарктом / колаж: Главред, фото: instagram.com/ddt_band

Російський рок-музикант, поет-пісняр і лідер гурту ДДТ Юрій Шевчук опинився в опалі після своїх антивоєнних і антипутінських заяв - на виступах артист відкрито висловлюється про свої переконання. Через це творчість гурту забороняють, а до нього самого вже навіть приходили силовики країни на болотах.

Проте Шевчук продовжив створювати свою музику і гастролювати. Однак, у світлі останніх новин, ця частина роботи колективу опинилася під загрозою.

Чутки про недугу музиканта стали з'являтися ще у вересні, але скасування концертів в Ізраїлі, які повинні були відбутися незабаром, спершу пов'язали з військовими діями на території країни. Пізніше й інші виступи були перенесені. На офіційному сайті гурту з'явилося повідомлення про те, що Юрій Шевчук має проблеми зі здоров'ям і йому необхідна тривала реабілітація.

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"Гурт ДДТ змушений повідомити, що Юрій Шевчук у вересні цього року переніс інфаркт міокарда. Зараз Юрій Юліанович проходить обов'язковий курс реабілітації для остаточного відновлення здоров'я, який триватиме до середини грудня 2023 року", - повідомляє прес-служба артиста, і зазначає, що він почувається добре.

Раніше американський письменник, Король жахів Стівен Кінг був госпіталізований для термінової операції. Страшне ДТП, яке сталося з ним в 1999 році, досі псує здоров'я літньому літератору - у нього стала відмовляти нога.

Також росЗМІ поширили новину про те, що актор Валентин Голубенко, зірка фільму "Кін-дза-дза!" госпіталізований з ураженням мозку, яке розвинулося на тлі порушення церебрального кровообігу.

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