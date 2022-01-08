17-річний син відомої співачки наклав на себе руки

Шинейд О'Коннор втратила сина / скріншот з відео Nothing Compares to You

Син відомої ірландської співачки Шинейд О'Коннор наклав на себе руки. Трагічну новину повідомила в суботу, 8 січня, сама виконавиця.

"Мій прекрасний син, Невіім Неста Алі Шейн О'Коннор, світло мого життя, сьогодні вирішив покінчити зі своєю земною боротьбою і тепер з Богом. Нехай він спочиває з миром, і нехай ніхто не повторить його приклад", - написала співачка в Twitter.

Як пише Dailymail, Шейну було 17 років. Він один з чотирьох дітей виконавиці. Раніше хлопець вже намагався звести рахунки з життям.

Кілька днів тому Шинейд О'Коннор повідомила, що її син зник. Юнак втік з лікарні, в якій він проходив лікування після двох спроб суїциду.

Шинейд, яка змінила своє ім'я на Шухада Девітт у 2018 році після прийняття ісламу, вже неодноразово писала про проблеми з підлітком. Кілька років тому він тікав з дому, чим дуже стурбував свою матір. Але тоді все закінчилося добре. У 2022 році Шейна останній раз бачили в Таллахті, Південний Дублін, у п'ятницю. У суботу поліцейські знайшли хлопця мертвим.

Реклама

Шинейд була одружена чотири рази.

Раніше українська співачка Marietta (справжнє ім'я Марієтта Буневич) шокувала своїх фанатів трагічною історією з життя. На своїй сторінці в Instagram вона розповіла, що минулого року мала стати матір'ю, але в день Різдва Христового втратила дитину.

Читайте також: