Тяжкохворий Вілліс разом з Демі Мур з'явився на великому сімейному фото

Дружина Брюса Вілліса Емма Хемінг показала нове фото актора в оточенні рідних людей. До них навіть приєдналася колишня дружина Вілліса Демі Мур.

https://glavred.net/stars/tyazhelobolnoy-uillis-vmeste-s-demi-mur-poyavilsya-na-bolshom-semeynom-foto-10519597.html Посилання скопійоване

Емма Хемінг показала фото з хворим Брюсом Віллісом на День подяки / колаж: Главред, фото: instagram.com/emmahemingwillis, ua.depositphotos.com

45-річна актриса і модель Емма Хемінг-Вілліс на честь Дня подяки-2023 поділилася знімком свого чоловіка ‒ легендарного актора Брюса Вілліса, який зараз страждає від важкої хвороби-лобно-скроневої деменції. Сімейний кадр вона показала своїм фоловерам в Instagram.

На фото Хемінг і Вілліс позують зі своїми юними дочками ‒ Мейбл і Евелін.

Відвідати хворого батька прийшли і старші дочки - Румер, Скаут і Таллулу. З ними візит Віллісу завдала і його колишня дружина ‒ легендарна актриса Демі Мур.

відео дня

Крім цього, на сімейному фото також "затесалися" бойфренд Скаут Джейк Міллер і коханий Румер Дерек Річард Томас.

"Я вдячна за таку любов. Бажаю всім щасливого Дня подяки", - написала Хемінг.

Нагадаємо, раніше дружина Брюса Вілліса Емма Хемінг розповіла, як молодша дочка реагує на його хворобу. Вона каже, що 9-річна Евелін характером схожа на свого батька, і її безпосередність змушує маму ковтати сльози.

Також стало відомо, що перша дружина актора, Демі Мур, завершила кінокар'єру заради хворого Брюса Вілліса. Емма Хемінг висловила свою думку з цього приводу.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.