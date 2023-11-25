Тяжкохворий Вілліс разом з Демі Мур з'явився на великому сімейному фото

45-річна актриса і модель Емма Хемінг-Вілліс на честь Дня подяки-2023 поділилася знімком свого чоловіка ‒ легендарного актора Брюса Вілліса, який зараз страждає від важкої хвороби-лобно-скроневої деменції. Сімейний кадр вона показала своїм фоловерам в Instagram.
На фото Хемінг і Вілліс позують зі своїми юними дочками ‒ Мейбл і Евелін.
Відвідати хворого батька прийшли і старші дочки - Румер, Скаут і Таллулу. З ними візит Віллісу завдала і його колишня дружина ‒ легендарна актриса Демі Мур.
Крім цього, на сімейному фото також "затесалися" бойфренд Скаут Джейк Міллер і коханий Румер Дерек Річард Томас.
"Я вдячна за таку любов. Бажаю всім щасливого Дня подяки", - написала Хемінг.
Нагадаємо, раніше дружина Брюса Вілліса Емма Хемінг розповіла, як молодша дочка реагує на його хворобу. Вона каже, що 9-річна Евелін характером схожа на свого батька, і її безпосередність змушує маму ковтати сльози.
Також стало відомо, що перша дружина актора, Демі Мур, завершила кінокар'єру заради хворого Брюса Вілліса. Емма Хемінг висловила свою думку з цього приводу.
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