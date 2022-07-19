"Подруга, вибач!": убитий горем відомий російський актор розповів про смерть Писанки

Руслана Писанка та Станіслав Садальський / instagram.com/stas.sadalskiy

Знаменита українська актриса і телеведуча Руслана Писанка померла в Німеччині на 56 році життя. Актриса дуже любила грати в театрі і кіно, та мала багато ролей.

Відомий російський актор Станіслав Садальський в повному шоці відреагував на смерть колеги.

Убитий горем Садальський розповів, як разом з Писанкою їздив на гастролі.

"Жахлива новина - не стало Руслани Писанки. Ми довго грали з нею в комедії Розлучення по-московськи, напевно, багато хто з моїх читачів бачили нас разом в цій антрепризі. Перельоти, гастролі, закулісна тусня... смішна, добра, красива, з хорошим гумором", - пише Садальський в Instagram.

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Актор зазначив, що через "останні події" (війна Росії проти України - ред.) він не міг стежити за останніми ролями актриси.

"Смішна, добра, красива, з хорошим гумором. Без комплексів, як і багато товстушок. Світлої дороги, подруга. Вичач! Шкода, попрощатися не вийде", - написав Садальський.

Померла Руслана Писанка

Вранці 19 липня стало відомо, що після важкої хвороби у віці 56 років за кордоном раптово померла Руслана Писанка - легендарна українська актриса і телеведуча. Про це повідомили її колеги по проекту "Сніданок з 1+1".

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