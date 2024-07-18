Твоя колишня: розкішна принцеса Дубая кинула свого чоловіка онлайн

Дунайська принцеса прийняла радикальне рішення.

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Дівчина кинула свого чоловіка через соцмережі / Колаж Главред, фото Instagram/hhshmahra

Дочка правителя Дубая, схоже, оголосила про своє розлучення в соціальних мережах.

У повідомленні з акаунта в Instagram шейхи Махри бінт Мохаммед бін Рашид Аль Мактум йдеться про те, що вона припиняє шлюб: "Цим я оголошую про наше розлучення".

Жодних публічних коментарів з боку чоловіка шейхи Махри, шейха Мани бін Мохаммеда бін Рашида бін Мана Аль Мактума, або її батька не було.

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Пост, який починається зі слів "Дорогий чоловіче", завершується словами: "Я розлучаюся з тобою, я розлучаюся з тобою, я розлучаюся з тобою".

"Дорогий чоловіче, поки ти зайнятий з іншими компаньйонами, я заявляю про наше розлучення. Я розлучаюся з тобою, я розлучаюся з тобою, я розлучаюся з тобою", - тричі повторила Махра, згідно з ісламською традицією при розірванні шлюбу.

"Бережи себе. Твоя екс-дружина", - додала вона.

Принцеса Дубая кинула чоловіка в мережі / Скріншот

Судячи з усього, всі зображення чоловіка Шейхи Махри були видалені з її акаунта. В акаунті шейха Мани також, схоже, відсутні фотографії його дружини.

Пара одружилася у квітні 2023 року на пишній церемонії, а два місяці тому у них народилася перша дитина. У деяких коментарях користувачів Instagram висловлюються припущення, що акаунт Шейхи Махри міг бути зламаний.

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