Названо ім'я володарки титулу "Міс Всесвіт Україна"-2024

Юна Аліна Пономаренко відстоюватиме честь України на престижному міжнародному конкурсі.

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Міс Всесвіт-2024 - хто поїде на Міс Всесвіт у 2024 році від України / колаж: Главред, фото: instagram.com/lalialinaa

Сьогодні стало відомо ім'я дівчини, яка представлятиме Україну на конкурсі Міс Всесвіт-2024 наприкінці року в Мексиці. Міс Всесвіт Україна-2024 стала 20-річна Аліна Пономаренко з Одеси. Новина про це з'явилася на офіційній сторінці змагання в Instagram.

Конкурсантка має вищу юридичну освіту (закінчила Одеську юридичну академію за спеціальністю "Міжнародна юстиція і право" - прим. редактора), проте зараз свій вільний час присвячує благодійності. Пономаренко є засновницею соціальної ініціативи "Дерево любові", головна мета якої - допомога літнім людям.

Аліна Пономаренко вже має титул "Міс Одеса-2023" і увійшла в топ-10 на конкурсі Miss Supertalent-2023 у Південній Кореї. Має багаторічний досвід роботи моделлю.

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"Стати "Міс Всесвіт Україна" – це не просто про перемогу у конкурсі краси. Представляти Україну на "Міс Всесвіт" – велика честь для мене і можливість для нашої країни ще раз бути почутими. Моя мрія стати "Міс Всесвіт Україна" ґрунтується на прагненні служити своїй країні, підтримувати наших героїв та допомагати людям, яким потрібна підтримка", - каже Пономаренко.

Цього року відбір конкурсанток через повномасштабну війну проходив у форматі онлайн-співбесіди, і тривав кілька місяців.

Дивіться відео, як Аліна Пономаренко отримує корону "Міс Всесвіт Україна"-2024:

Конкурс Міс Всесвіт "Міс Всесвіт" - щорічний міжнародний конкурс краси. Один із найпрестижніших конкурсів краси у світі, входить до "Великої четвірки" разом із конкурсами "Міс світу", "Міс Інтернешнл" і "Міс Земля". За даними Вікіпедії, конкурс було вперше показано по американському національному телебаченню 1955 року. У 1960 році шоу змінило місце розташування з Каліфорнії на Флориду. До 1971 року конкурс проходив на території США, а з 1972 року - щороку в новій країні.

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