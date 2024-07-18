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Названо ім'я володарки титулу "Міс Всесвіт Україна"-2024

Анна Підгорна
18 липня 2024, 14:34
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Юна Аліна Пономаренко відстоюватиме честь України на престижному міжнародному конкурсі.
Аліна Пономаренко
Міс Всесвіт-2024 - хто поїде на Міс Всесвіт у 2024 році від України / колаж: Главред, фото: instagram.com/lalialinaa

Сьогодні стало відомо ім'я дівчини, яка представлятиме Україну на конкурсі Міс Всесвіт-2024 наприкінці року в Мексиці. Міс Всесвіт Україна-2024 стала 20-річна Аліна Пономаренко з Одеси. Новина про це з'явилася на офіційній сторінці змагання в Instagram.

Конкурсантка має вищу юридичну освіту (закінчила Одеську юридичну академію за спеціальністю "Міжнародна юстиція і право" - прим. редактора), проте зараз свій вільний час присвячує благодійності. Пономаренко є засновницею соціальної ініціативи "Дерево любові", головна мета якої - допомога літнім людям.

Аліна Пономаренко вже має титул "Міс Одеса-2023" і увійшла в топ-10 на конкурсі Miss Supertalent-2023 у Південній Кореї. Має багаторічний досвід роботи моделлю.

відео дня

"Стати "Міс Всесвіт Україна" – це не просто про перемогу у конкурсі краси. Представляти Україну на "Міс Всесвіт" – велика честь для мене і можливість для нашої країни ще раз бути почутими. Моя мрія стати "Міс Всесвіт Україна" ґрунтується на прагненні служити своїй країні, підтримувати наших героїв та допомагати людям, яким потрібна підтримка", - каже Пономаренко.

Цього року відбір конкурсанток через повномасштабну війну проходив у форматі онлайн-співбесіди, і тривав кілька місяців.

Дивіться відео, як Аліна Пономаренко отримує корону "Міс Всесвіт Україна"-2024:

Конкурс Міс Всесвіт

"Міс Всесвіт" - щорічний міжнародний конкурс краси. Один із найпрестижніших конкурсів краси у світі, входить до "Великої четвірки" разом із конкурсами "Міс світу", "Міс Інтернешнл" і "Міс Земля".

За даними Вікіпедії, конкурс було вперше показано по американському національному телебаченню 1955 року. У 1960 році шоу змінило місце розташування з Каліфорнії на Флориду. До 1971 року конкурс проходив на території США, а з 1972 року - щороку в новій країні.

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Раніше українська ведуча Соломія Вітвіцька зізналася, як колишній чоловік реагує на її новий роман із військовим. Вона показала, які листи екс пише їй тепер, коли її роман став публічним.

Також стало відомо, куди зникла Софія Ротару. Джерело з близького оточення співачки заявило, що вона з сім'єю нібито переїхала з України разом із сином та його сім'єю.

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