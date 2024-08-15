Турецький мачо Озчівіт зніметься в російському фільмі

Акторові Бураку Озчівіту все одно, де заробляти гроші.

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Бурак Озчівіт не гребує російськими рублями / Колаж Главред, фото Instagram/burakozcivit

Турецький мачо і любитель терористичної Росії Бурак Озчівіт, який також є зіркою серіалів "Величне століття" і "Корольок - пташка співоча" зніметься в російському серіалі.

Як пише пропагандистський телеграм-канал Mash, актор уже дав згоду на участь у проєкті з Рузилем Мінекаєвим.

Пропагандисти пишуть, що сцени з Бураком зніматимуться в Альметьєвську. 24 серпня на ім'я актора заброньовано номер в одному з готелів Казані. "Гонорар турецького принца тримається в таємниці, але, як нам розповіло джерело, один знімальний день зірки "Величної доби" та інших турецьких серіалів коштує від 1,5 до 3 мільйонів рублів (33 тисячі доларів)", - повідомляє канал.

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Хто такий Бурак Озчівіт? Бурак Озчівіт - турецький актор і фотомодель. Найбільшу популярність здобув завдяки ролям у серіалах "Величне століття" (Малкочоглу Балі-бей), "Корольок - пташка співоча" (Кямран) і "Підстава: Осман" (Осман I).

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Додамо, 2014 року Озчівіт давав інтерв'ю Каті Осадчій, у якому зізнавався в коханні до нашої столиці і навіть сказав кілька слів українською мовою. Мабуть, гроші змінили позицію актора.

Нагадаємо, раніше Бурак Озчівіт показав яскраві фото своєї сім'ї на святкування Дня народження старшого сина актора.

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