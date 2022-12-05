Зворушлива схожість: Тіна Кароль порівняла ностальгічний кадр з покійним чоловіком та фото сина

Українська співачка Тіна Кароль стала вдовою в 2013 році - її чоловік та продюсер Євген Огір помер від раку шлунка. Молода артистка залишилася сама, з п'ятирічною дитиною на руках.
У наступному році виповниться 10 років з моменту смерті чоловіка, але Кароль все ще зберігає зворушливу пам'ять про нього. Тим більше що їх з Огіром син Веніамін з кожним роком все більше стає схожим на батька.
Зараз підлітку 14 років, але він вже виглядає дуже мужньо на тлі своєї тендітної матері. Кароль неймовірно горда тим, яким росте хлопчик. В соціальних мережах вона показала, наскільки Веніамін схожий на Євгена.
На ролику чергуються два фото: Тіна в обіймах чоловіка, і Тіна з посмішкою обіймає сина. Відео вона супроводила мелодією зі своєї пісні Намалюю тобі зорі.
Раніше дружина принца Гаррі Меган Маркл, яка не особливо любить показувати своїх дітей на публіці, випадково засвітила зображення свого первістка Арчі Маунтбеттен-Віндзора.
Також стало відомо, що популярний британський актор тому Холланд (нинішній виконавець ролі супергероя Людини-павука / Пітера Паркера) таємно заручився зі своєю коханою і колегою - Зендаєю.
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