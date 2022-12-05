Зворушлива схожість: Тіна Кароль порівняла ностальгічний кадр з покійним чоловіком та фото сина

З кожним роком співачка впізнає в підлітку все більше і більше рис Євгена Огіра.

Тіна Кароль показала феноменальну схожість між покійним чоловіком та їхнім сином-підлітком / instagram.com/tina_karol

Українська співачка Тіна Кароль стала вдовою в 2013 році - її чоловік та продюсер Євген Огір помер від раку шлунка. Молода артистка залишилася сама, з п'ятирічною дитиною на руках.

У наступному році виповниться 10 років з моменту смерті чоловіка, але Кароль все ще зберігає зворушливу пам'ять про нього. Тим більше що їх з Огіром син Веніамін з кожним роком все більше стає схожим на батька.

Зараз підлітку 14 років, але він вже виглядає дуже мужньо на тлі своєї тендітної матері. Кароль неймовірно горда тим, яким росте хлопчик. В соціальних мережах вона показала, наскільки Веніамін схожий на Євгена.

На ролику чергуються два фото: Тіна в обіймах чоловіка, і Тіна з посмішкою обіймає сина. Відео вона супроводила мелодією зі своєї пісні Намалюю тобі зорі.

Тіна Кароль з чоловіком і сином / instagram.com/tina_karol

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