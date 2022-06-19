Зворушує до слех: "Антитіла" в День батька присвятили пісню всім татам, загиблим на війні

"Антитіла" в День батька присвятили пісню всім татам, загиблим на війні / колаж Instagram

Відомий вітчизняний попрок-колектив "антитіла" присвятив свою пісню "В книжках" всім людям, які мали дітей, але пішли на війну проти російських окупантів і загинули в боях.

"Він вивчить всі кольори, цифри і букви, закінчить школу, інститут. Дізнається про любов і дружбу, радості і розчарування. Можливо, стане великим винахідником або відомим коміком, можливо, напише важливий програмний код, чи врятує комусь життя. Але вже ніколи не дізнається одного - як звучав голос тата. У війни є багато смислів. Але нею не можна виправдати дитячі сльози. Ніколи!",- каже соліст колективу і боєць тероробони Тарас Тополя.

Як кажуть музиканти, до Дня батька, який в Україні цього року святкують 19 червня, і було вирішено присвятимо пісню "В книжках" всім батькам, які віддали своє життя за Україну.

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Нагадаємо, раніше Тарас Тополя, який практично відразу після повноцінного російського вторгнення в Україну вступив в ТРО, розповів про те, як ледь не загинув у бою, коли потрапив під ракетний удар.

"Ми перебазувалися з однієї позиції на іншу, але витратили додатковий час на збір речей. В результаті ми опинилися на точці прибуття на 30 хвилин пізніше. І протягом цих хвилин на нове місце нашого базування була випущена ракета. На щастя, в ціль вона не потрапила. Вибух взяв на себе білборд на трасі. Все це сталося в 20 хвилинах від нашої нової локації, яку б просто рознесло на шматочки при попаданні", – розповів співак.

Пізніше Тополя досить жорстко висловився про артистів, які вперто не помічали російської агресії в нашій країні з 2014 року і почали називати речі своїми іменами, лише коли від російського вторгнення постраждали вони самі або їх сім'ї.

"Зараз спостерігаємо велику кількість лицемірства, пристосуванства артистів, які раніше паслися в Російській Федерації. У кращому випадку вони обманювали себе, що це нормально. А в гіршому - прекрасно розуміли, що Росія вже напала в 2014-му, вже окупувала Крим. Вони закривали на це очі, бо мали свої мотиви-фінансові, ідеологічні", - зазначив співак.

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