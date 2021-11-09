"Травмовані люди": психолог розповіла про майбутнє стосунків Мішиної та Еллерта

Експерт зробила несподівану заяву.
Відносини колишньої "Холостячки" Ксенії Мішиної та шоумена Олександра Еллерта хоч і досить заплутані, але мають шанс на життя.
Про це в коментарі Главреду розповіла сімейний психолог, психотерапевт і сексолог Олена Щербань, відповідаючи на питання чи є у цієї пари майбутнє і на якому грунті можливі конфлікти в їхній родині.
Експерт зазначила, що, не дивилася проект" Холостячка", але якщо вони виставляють свої стосунки напоказ, можливо, мова йде про любов двох нарцисів.
"Якщо людина хоче проявлятися і показувати себе, це – нарцисична поведінка. Нарциси - це травмовані люди, які дуже тонко відчувають, які в дитинстві недоотримали потрібної кількості тепла, і в якийсь момент стався різкий обрив відносин з кимось із дуже близьких і значущих людей", - пояснила Щербань.
читайте також"Все почалося з панічних атак": Мішина розповіла, як потрапила в психлікарнюПсихолог зазначила, що саме в цей момент формується таке уявлення, що входити в близькі стосунки небезпечно, бо вони в будь-який момент можуть різко обірватися.
"Нарцис – "достигатор". Всі багаті люди, які досягли висот, в основному нарцисичного складу характеру. Їм не заважають невротичні емоційні зв'язки. Бачу мету - не бачу перешкод – це про них. Якщо складається пара нарцисів, вони можуть прекрасно співіснувати поруч, закриваючи потреби один одного", - розповіла психолог.
Нагадаємо, що колишня "Холостячка" Ксенія Мішина і шоумен Олександр Еллерт, несподівано розлучившись чотири місяці тому, зараз, схоже, налагодили стосунки. Еллерт організував для Мішиної романтичний вечір і нагадав їй про свою любов, а Ксенія відреагувала на це дуже жваво і радісно.
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