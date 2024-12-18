Трамп несподівано змінив зачіску: чому американці схвильовані

Коротко про головне:
- Трамп кардинально змінив зачіску
- Чому американці вважають його зачіску знаком "стабільності"
В Америці вважають, що зачіска Дональда Трампа стала його фірмовим знаком, а також часто причиною насмішок. Після того, як він нещодавно змінив стрижку, у багатьох виникло здивування такого кроку.
Новообраний американський президент Дональд Трамп перед новим приходом до Білого дому вирішив змінити свою зачіску. Він підстриг своє довге волосся на потилиці. У новому образі, із короткою стрижкою, він з'явився у своєму гольф-клубі Trump International у Вест-Палм-Біч, пише Newsweek.
На кадрах, які опублікованих у Мережі досить помітно, що волосся Трампа стало занадто коротшим, аніж зазвичай.
Дивіться відео про те, як Трамп оновив свій образ:
У Мережі почали активно обговорювати зміну образу президента США Дональда Трампа, адже вважалось, що його зачіска - це знак стабільності.
Your next President, President-Elect Donald J Trump, today at the beautiful Trump International Golf Club Palm Beach!! TRUMP-VANCE 2024! #MAGA#donaldtrump#trump2024#palmbeach#florida@realdonaldtrump@teamtrump@trumpwarroom @trumpgolfpalmbeach @trumpgolf@whitehouse45 ?:… pic.twitter.com/B4asbHZoJ0— Michael Solakiewicz (@michaelsolakie) December 18, 2024
Дональд Трамп - останні новини
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що Дональд Трамп натякнув, що в разі своєї перемоги депортує принца Гаррі зі США. Новообраний президент припустив, що член королівської сім'ї не отримає "особливих привілеїв", якщо він збреше про своє вживання наркотиків.
Стала відома історія кохання Дональда і Меланії Трамп. Весілля Дональда і Меланії Трамп відбулося 22 січня 2005 року в Мар-а-Ларго, приватній резиденції політика. У березні 2006 року майбутня перша леді подарувала Трампу сина на ім'я Беррон.
Тейлор Свіфт тонко потролила Дональда Трампа. 34-річна Свіфт підписала свій пост "Бездітна кошатниця" - відсилання до виразу, який використовував напарник Трампа, сенатор Дж. Д. Венс, республіканець з Огайо, для опису жінок, у яких немає дітей
Більше цікавих новин:
- Дружина Дональда Трампа посадила його на дієту
- ЗМІ дізналися, чому у Трампа постійно змінюється колір волосся
- "Заробила багато грошей завдяки мені": путініст Трамп накинувся на Тейлор Свіфт
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред