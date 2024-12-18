Трамп несподівано змінив зачіску: чому американці схвильовані

Дональд Трамп вирішив змінити свою зачіску - що це може означати.

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Чому Трамп змінив зачіску / колаж: Главред, фото: Facebook, скріншот: відео

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Трамп кардинально змінив зачіску

Чому американці вважають його зачіску знаком "стабільності"

В Америці вважають, що зачіска Дональда Трампа стала його фірмовим знаком, а також часто причиною насмішок. Після того, як він нещодавно змінив стрижку, у багатьох виникло здивування такого кроку.

Новообраний американський президент Дональд Трамп перед новим приходом до Білого дому вирішив змінити свою зачіску. Він підстриг своє довге волосся на потилиці. У новому образі, із короткою стрижкою, він з'явився у своєму гольф-клубі Trump International у Вест-Палм-Біч, пише Newsweek.

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На кадрах, які опублікованих у Мережі досить помітно, що волосся Трампа стало занадто коротшим, аніж зазвичай.

Трамп змінив зачіску / скріншот: t.me/glavredinfo

Дивіться відео про те, як Трамп оновив свій образ:

У Мережі почали активно обговорювати зміну образу президента США Дональда Трампа, адже вважалось, що його зачіска - це знак стабільності.

Дональд Трамп - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що Дональд Трамп натякнув, що в разі своєї перемоги депортує принца Гаррі зі США. Новообраний президент припустив, що член королівської сім'ї не отримає "особливих привілеїв", якщо він збреше про своє вживання наркотиків.

Стала відома історія кохання Дональда і Меланії Трамп. Весілля Дональда і Меланії Трамп відбулося 22 січня 2005 року в Мар-а-Ларго, приватній резиденції політика. У березні 2006 року майбутня перша леді подарувала Трампу сина на ім'я Беррон.

Тейлор Свіфт тонко потролила Дональда Трампа. 34-річна Свіфт підписала свій пост "Бездітна кошатниця" - відсилання до виразу, який використовував напарник Трампа, сенатор Дж. Д. Венс, республіканець з Огайо, для опису жінок, у яких немає дітей

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