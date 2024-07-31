Тепер разом із Діаною та Єлизаветою: у королівській родині сталося горе

Колишній особистий секретар королеви Єлизавети II, а також дядько принців Вільяма і Гаррі, Роберт Феллоуз помер з невідомої причини.
Молодший брат принцеси Діани граф Чарльз Спенсер підтвердив смерть лорда Феллоуза. Він зазначив, що Роберт був винятковою людиною.
"Я дуже пишаюся тим, що був його зятем", - зазначив Спенсер.
Зазначимо, лорд Феллоуз обіймав посаду особистого секретаря королеви з 1990 по 1999 рік, а також був одружений на леді Джейн Спенсер, старшій сестрі принцеси Діани.
Хто такий принц Вільям?
Принц Уельський - старший син короля Великої Британії Карла III і його першої дружини - Діани, принцеси Уельської, спадкоємець британського престолу з 8 вересня 2022 року.
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Додамо, Кейт Міддлтон часто порівнюють із принцесою Діаною, так Кейт одягла "післяпологову" сукню такого самого фасону, що й леді Ді під час виписки з пологового будинку.
А також нещодавно стало відомо про гучні сварки Міддлтон і Вільяма за стінами Кенсингтонського палацу.
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