Тепер офіційно: британський королівський палац оголосив дату коронації Чарльза III і Камілли

Король Чарльз III і королева-консорт Камілла / instagram.com/theroyalfamily

Принц Уельський Чарльз зайняв британський престол 10 вересня 2022 року, через два дні після смерті його матері - королеви Єлизавети II. Радою престолонаслідування він був названий новим монархом з тронним ім'ям Чарльз III.

Старший син королеви Єлизавети вже приступив до своїх обов'язків. Однак офіційна церемонія коронації його чекає не раніше весни наступного року.

На офіційних сторінках британської королівської сім'ї в соціальних мережах, а також на їх сайті, з'явилося оголошення про те, що Чарльз III буде коронований, згідно з традиціями, у Вестмінстерському абатстві в першу суботу травня 2023 року - 6 числа.

Дружина Чарльза також буде коронована, як королева-консорт Камілла.

"Коронація Його Величності Короля відбудеться в суботу 6 травня 2023 року в Вестмінстерському абатстві. На церемонії він буде коронований разом з королевою-консортом", - свідчить оголошення.

Коронація Чарльза III відбудеться 6 травня 2023 року / instagram.com/theroyalfamily

Померла Єлизавета II

8 вересня, у другій половині дня стало відомо, що лікарі стурбовані станом Єлизавети II і взяли її під медичне спостереження в замку Балморал.

"Після оцінки сьогодні вранці лікарі королеви стурбовані здоров'ям Її Величності і рекомендували їй залишатися під медичним наглядом. Королева залишається в Балморалі", - повідомив представник Букінгемського палацу.

З королевою були всі її четверо дітей, а також Вільям, герцог Кембриджський. Згідно з порядком престолонаслідування, він є наступним після свого батька Чарльза спадкоємцем британської корони.

За даними The Guardian, значні зміни в стані здоров'я Єлизавети II відбулися в жовтні 2021 року, коли вона скасувала поїздку до Північної Ірландії і потрапила до лікарні. З тих пір вона кілька разів відвідувала лікарню, але лікувалася амбулаторно.

Ближче до 17: 00 за Києвом з'явилася інформація про смерть королеви, але вона виявилася фейком. Букінгемський палац підтвердив кончину Єлизавети II тільки через кілька годин.

До самої смерті вона виконувала обов'язки монарха Великобританії і королівств Співдружності. Єлизавета стала найстарішим монархом не тільки в історії британської імперії, але і самим долгоправящім главою держави в світі.

Тепер Британський трон за законом переходить принцу Чарльзу. Новому королю Великої Британії 73 роки.

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