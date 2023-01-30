Телеведуча Міла Єремєєва стверджує ,що знає - що саме зараз відбувається з Олегом Винником, який зник з радарів ще у квітні 2022 року.

Телеведуча Міла Єремєєва розповіла, що зараз відбувається з Олегом Винником / Колаж фото УНІАН

Легендарний український попспівак Олег Винник у квітні минулого року повністю зник з радарів − спантеличивши своїх шанувальників, журналістів і навіть деяких колег. Як каже телеведуча Міла Єремєєва в інтерв'ю для YouTube-каналу GLOSTER FM, у Винника дійсно проблеми зі здоров'ям.

Ситуація ускладнюється тим, що затяжне мовчання Винника, який, за деякими даними, живе зараз у Берліні, де проходить лікування, багато його фанатів сприйняли як зраду Україні. Проте, за словами Єремєєвої, артист дуже підтримує рідну країну.

"Я знаю, що з ним відбувається зараз. Там справа не в якихось патріотичних історіях. Олег він український артист, він підтримує Україну. Але поки що у нього перерва, пов'язана зі здоров'ям і всім іншим", − говорить телеведуча.

Від якої саме хвороби Винник лікується за кордоном ось уже майже рік, Єремєєва не стала уточнювати.

Нагадаємо, раніше вокаліст групи "Друга Ріка" Валерій Харчишин дав інтерв'ю, де розповів про причини зникнення співака Олега Винника з публічного простору.

Як переконує музикант, він побував нещодавно з благодійним концертом у Львові, де і почув розповідь про волонтерську діяльність Винника на користь тероборони.

Пізніше актриса жіночого кварталу та комік Ірина Сопонару дала свій коментар щодо від'їзду Олега Винника з України під час війни - артистка поміркувала про людську порядність.

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