УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Телеведуча Міла Єремєєва розповіла, що зараз відбувається з Олегом Винником

30 січня 2023, 15:11
Телеведуча Міла Єремєєва стверджує ,що знає - що саме зараз відбувається з Олегом Винником, який зник з радарів ще у квітні 2022 року.
Винник, Єремєєва
Телеведуча Міла Єремєєва розповіла, що зараз відбувається з Олегом Винником / Колаж фото УНІАН

Легендарний український попспівак Олег Винник у квітні минулого року повністю зник з радарів − спантеличивши своїх шанувальників, журналістів і навіть деяких колег. Як каже телеведуча Міла Єремєєва в інтерв'ю для YouTube-каналу GLOSTER FM, у Винника дійсно проблеми зі здоров'ям.

Ситуація ускладнюється тим, що затяжне мовчання Винника, який, за деякими даними, живе зараз у Берліні, де проходить лікування, багато його фанатів сприйняли як зраду Україні. Проте, за словами Єремєєвої, артист дуже підтримує рідну країну.

"Я знаю, що з ним відбувається зараз. Там справа не в якихось патріотичних історіях. Олег він український артист, він підтримує Україну. Але поки що у нього перерва, пов'язана зі здоров'ям і всім іншим", − говорить телеведуча.

Від якої саме хвороби Винник лікується за кордоном ось уже майже рік, Єремєєва не стала уточнювати.

Нагадаємо, раніше вокаліст групи "Друга Ріка" Валерій Харчишин дав інтерв'ю, де розповів про причини зникнення співака Олега Винника з публічного простору.

Як переконує музикант, він побував нещодавно з благодійним концертом у Львові, де і почув розповідь про волонтерську діяльність Винника на користь тероборони.

Пізніше актриса жіночого кварталу та комік Ірина Сопонару дала свій коментар щодо від'їзду Олега Винника з України під час війни - артистка поміркувала про людську порядність.

Інші новини:

Олег Винник новини шоу бізнесу
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

15:44

"Звуки прильоту, жах": під Білгородом гримлять потужні вибухи

15:31

У чому найкраще робити каву: 5 способів, які підкорять всіх кавоманів

15:24

"Безглузді прохання": Шольц розлютився на політиків у Німеччині за заклики дати Україні винищувачіВідео

15:11

Телеведуча Міла Єремєєва розповіла, що зараз відбувається з Олегом ВинникомВідео

15:03

1xBet, який намагався вийти на ринок України, визнаний банкрутом в Гаазі через невиплату гравцям

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

14:58

"Почнуть реальне бомбардування": астролог назвала найнебезпечніші міста цього тижняВідео

14:54

"Навіть з хімієтерапією вмирають": лікар розповів про ймовірний діагноз ПутінаВідео

14:51

Росія скоро піде у наступ: окупанти атакуватимуть одразу дві області - МусієнкоВідео

14:51

Неймовірний пиріг до чаю Райська насолода: рецепт, який підкорив мільйони господиньВідео

Реклама
14:26

Коли Україна отримає F-16 і скільки їх потрібно, щоб ЗСУ наступали: Світан зробив прогнозВідео

14:18

"Прояв істерії": експерт розвінчав ганебний фейк РФ про танки Леопард для УкраїниВідео

14:08

Jerry Heil відповіла, чи готова взяти участь у шоу "Холостячка"

13:59

"Дуже незручна ситуація": Пєсков спробував виправдати Путіна за погрози Джонсону ракетами

13:50

Померла "Уенздей Аддамс" з оригінального серіалу - американська акторка Ліза ЛорінгВідео

13:35

Загадка радянських будинків: чому в СРСР дзеркала вішали біля стелі

13:30

Війська РФ поспішають з наступом на Україну, наприкінці весни буде пізно - командувач ЗС ЛитвиВідео

13:28

В Україні видають повістки нового зразка: що загрожує за неявку до військкоматуВідео

13:21

Польща готова передати Україні винищувачі F-16 - прем'єр-міністр МоравецькийВідео

13:02

Службовець у ЗСУ Дмитро Дікусар порушив трьохмісячне мовчання - показав, як його змінила війна

13:00

Гороскоп на завтра 31 січня 2023: Близнюкам - енергійність, Дівам - спокій, а Козерогам - робота

Реклама
12:58

"Розвалиться вся Росія": Кочетков пояснив, чого найбільше бояться в КремліВідео

12:49

Дружина невиліковно хворого Брюса Вілліса показала милі фото з їхньої прогулянкиВідео

12:48

ЗСУ знищили бронемашину з шістьма ФСБ-шниками: в живих залишився тільки один розвідник

12:41

Путін "злив" військові об'єкти Ірану в обмін на ліки від раку - ЗМІ

12:36

РФ є чим наступати, "заліза" вистачає: експерт дав тривожний прогнозВідео

12:10

Винищувачі Заходу на голову вище російських "сушок": Світан розповів про бойову могутність F-16Відео

12:10

На 3 знаки Зодіаку у 2023 році обрушиться ураган змін: кому чекати дивовижних сюрпризів доліВідео

11:59

Пропагандистку НТВ зґвалтували, оператора побили: кадирівці покуражилися в МелітополіВідео

11:58

Гайдая хочуть звільнити з посади голови Луганської ОДА та відправити до Казахстану - ЗМІ

11:44

Україна не буде в безпеці, поки Крим в руках Росії - генерал Бен ХоджесВідео

11:32

10 ознак, що він більше не любить: що з цим робитиВідео

11:28

Загроза масованої атаки ракетами та дронами: РФ готова завдати точкового ударуВідео

11:24

Чистки у Кабміні: 8 міністрів можуть залишитися без посад - ЗМІ

11:23

"Зла мумія з фільму жахів": засушену путіністку Долину женуть зі сцени відкритим текстом

11:11

Калюжки і купки в капцях залишаться в минулому: як привчити кота до лотка і унітазу

11:02

Нова хвиля мобілізації для наступу на Україну: у розвідці Британії розкрили плани Росії

10:54

85-річний ведучий У світі тварин Микола Дроздов потрапив до реанімації після страшної травми

10:50

РФ "більше не буде принижена": перед вторгненням в Україну Герасимов погрожував ВоллесуВідео

10:30

"Твій дім тепер Росія": Повалій розповіла, як вивозила маму з КиєваВідео

10:19

Україна хоче вступити до ЄС упродовж двох років - ШмигальВідео

Реклама
10:09

На Україну очікує "авіаційний" Рамштайн, Захід надасть винищувачі F-16C/D - СвітанВідео

09:54

Правда чи міф: чому люди ставлять кактус біля комп'ютера

09:41

Якими будуть відносини Києва та Москви після перемоги України - прогноз БудановаВідео

09:30

Українським військовослужбовцям пропонують безкоштовно зберігати свою кріоконсервовану сперму новости компании

09:07

Від Саші Білого не залишилося і сліду: 49-річний Безруков вразив постарілим виглядом

09:00

Україна навесні отримає F-16, ЗСУ почнуть зачистку Криму з повномасштабним наступом – СвітанВідео

08:56

Контрнаступ ЗСУ через затримку танків може бути перенесено на кінець весни-початок літа - ISWВідео

08:55

Танки Abrams доставлять в Україну наприкінці 2023 року – WP

08:41

"Далі війна буде безглуздою": Жданов назвав основну мету для ЗСУ

08:16

Війна і запаси титану в Україні: про публікацію NewsweekПогляд

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини Харкова
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Календар 2023
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти