Таємна дочка Путіна, мати якої була прибиральницею: як вона виглядає і чому різко злякалася публіки

Володимир Путін має таємну дочку / Reuters

Президент РФ Володимир Путін завжди ретельно приховував своє особисте життя від публіки, проте світ дізнався про його "таємну дочку" -18-річну дівчину-блогерку з Санкт-Петербурга - Єлизавету Кривоногих. У мережі вона відома під псевдонімом "Луїза Розова".

читайте такожСі Цзіньпін "благословив" Путіна на війну в Україні - СоросЗМІ з'ясували, що ще на початку політичної кар'єри у Путіна були стосунки зі Світланою Кривоногих. Жінка працювала простою прибиральницею, однак це не завадило їй відразу стати однією з найбагатших жінок Росії в 2000-х.тобто, якраз тоді, коли Путін вперше став президентом РФ. А через три роки - в 2003 році Світлана народила дочку Єлизавету.

Ще донедавна Єлизавета вела звичайний спосіб життя - цікавилася модою і постила багато фото в Instagram. Дівчина заявляла, що дуже далека від політики.

читайте такожБутусов розповів, коли і чим закінчиться війна в УкраїніАле нещодавно на її сторінці почали з'являтися коментарі з хейтом. Користувачі почали труїти дівчину за діяння її передбачуваного батька в Україні. Після критики росіянка просто заблокувала блог.

Дочка Путіна

Також ЗМІ пишуть, що роман Путіна з матір'ю Луїзи закінчився в той час, коли він почав зустрічатися з гімнасткою Аліною Кабаєвою.

Тим часом додамо, у глави країни-агресора є дві дорослі дочки: Марія, 35 років, і Катерина, 34 роки, від шлюбу з колишньою першою леді Кремля Людмилою Путіною. Пара розлучилася в 2013 році. Але незважаючи на законний шлюб, цих дітей кремлівський диктатор також ніколи не визнавав публічно.

Дочка Путіна

Нагадаємо, раніше ЗМІ з'ясували, як і де живе коханка Путіна екс-гімнастка Аліна Кабаєва, яка народила російському диктатору чотирьох дітей.

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