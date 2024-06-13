Тетяну Лазарєву оголосили в розшук у РФ - коментар новоспеченої "кримінальниці"

Комедіантка висловила свою думку про те, що в країні-окупанті вона офіційно вважається злочинницею.

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Тетяна Лазарєва новини - МВС рф оголосило Тетяну Лазарєву в розшук / колаж: Главред, фото: instagram.com/lazarevatut

Російська акторка і комік Тетяна Лазарєва, визнана в країні-окупанті іноземним агентом через критику кремля і підтримку України, тепер не тільки персона нон-грата в рф, а ще й кримінальний злочинець.

Про це повідомляють росЗМІ. Досьє на артистку з'явилося в розділі розшуку на сайті МВС рф.

Згідно з базою відомства, Лазарєву оголосили в країні-окупанті в розшук за статтею про дискредитацію армії - саме так оцінили її просвітницьку діяльність про військові злочини країни-агресора.

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Примітно, що сама Тетяна Лазарєва, яка з 2016 року живе в Іспанії, а після 24 лютого 2022 року і зовсім принципово перестала відвідувати РФ, до нового статусу "кримінальниці" поставилася з гумором. "Раніше я думала, що кримінальники - це ті, хто грабує, ґвалтує і вбиває людей. А тепер виявляється, що це я!" - розповіла артистка в Instagram-сторіс.

Тетяна Лазарєва новини - МВС рф оголосило Тетяну Лазарєву в розшук / сайт МВС рф

Хто така Тетяна Лазарєва? Тетяна Лазарєва - російська акторка, комік, телеведуча. Відома завдяки комедійному серіалу "33 квадратні метри" і шоу "Хороші жарти", яке вела разом із Михайлом Шацем і Олександром Пушним. 24 лютого 2022 року перебувала в Києві, і початок повномасштабної війни бачила на власні очі. Відкрито висловлює антивоєнну позицію і критикує уряд країни-окупанта. Займається благодійністю на користь українців. У липні 2022 року була внесена Мін'юстом рф до списку іноземних агентів.

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