"Там вже не люди, а біомаса!": Камалія відповіла росіянам, які хочуть знищити Україну

Камалія відповіла росіянам, спраглим знищити Україну / скріншот

Українська співачка відреагувала на ролик, який зараз активно обговорюють в мережі. На ньому росіянка закликає знищити Україну.

На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала відео, в якому жителі Росії кажуть, що Україну потрібно "знести з лиця землі".

"Після таких висловлювань кацапів хочеться знести з лиця землі Росію разом з усіма її жителями, щоб жодного гена зла не залишилося! Там вже не люди, а біомаса! Це ж бур'ян процвітаючого і розвиненого суспільства всього світу! А що з бур'яном роблять в городі і для чого? Знаєте?",- написала співачка.

читайте також"Я вас ненавиджу": Катя Осадча побажала росіянам горіти в пекліРаніше Камалія намагалася розповісти правду про те, що відбувається в Україні своїм знайомим і рідним, але їх реакція шокувала співачку. Артистка розповіла, що у неї є тітка, яка проживає в Москві. Камалія подзвонила родичці, щоб донести правду, але у відповідь чула тільки історії про "бандерівців" і "нацистів".

Також ми повідомляли, що музикант, актор і телеведучий Коля Серга, який вступив до лав територіальної оборони міста Одеса, написав і заспівав пісню-звернення до президента РФ на мотив відомої пісні Марка Бернеса Шаланди, повні кефалі.

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