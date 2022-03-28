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"Ми вас рятуємо від вашої хунти": Камалія розповіла, чого наслухалася від Кіркорова, Лорак і своєї тітки

28 березня 2022, 18:23

Співачка в шоці від реакції рідних і знайомих на вторгнення Росії в Україну.

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Камалія розповіла, чого наслухалася від Кіркорова, Лорак і своєї тітки / скріншот

Співачка Камалія намагалася розповісти правду про те, що відбувається в Україні своїм знайомим і рідним, але їх реакція шокувала співачку.

В інтерв'ю "Зірковому шляху" Камалія розповіла, що у неї є тітка, яка проживає в Москві. Камалія подзвонила родичці, щоб донести правду, але у відповідь чула тільки історії про "бандерівців" і "нацистів".

"Я їй подзвонила в перший же день війни. Вона сказала"Ми вас рятуємо від вашої нацистської хунти". Який нацистської хунти? "Ну вас же утискають, російськомовних вбивають", - розповіла Камалія. - Я кажу "нема у нас нацистів. Я можу розмовляти російською мовою, хтось може зі мною спілкуватися українською мовою, ми один одного розуміємо". А вона як зомбі, - зізналася співачка.

Камалія також додала, що намагалася достукатися до колег по сцені, які мовчать про війну в Україні – Ані Лорак, Філіпа Кіркорова. Але ніхто з них не відреагував. Більш того, Лорак, яка родом з України, видалила свій профіль в Instagram.

читайте також"Третя гівнострілкова рота": Могилевська допомогла пропагандистам Кремля з пошуком "біолабораторій" в Україні"Я не бачу, щоб Ані Лорак висловлювалася. Я бачу, що там стіна така ... я говорила, я питала, я якось пробувала донести до них цю інформацію. Але ні. Там просто зомбі-апокаліпсис. Таке враження, що вони всі зомбовані", - підсумувала Камалія.

Раніше музикант, актор і телеведучий Коля Серга, який вступив до лав територіальної оборони міста Одеса, написав і заспівав пісню-звернення до президента РФ на мотив відомої пісні Марка Бернеса "Шаланди, повні кефалі".

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війна в Україні Ані Лорак Філіп Киркоров Камалія вторгнення Росії
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