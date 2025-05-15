Томна дружина футболіста Яремчука показала точену талію

Христина Яремчук показала кодри нової фотосесії та свою розкішну фігуру.

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Який вигляд має дружина футболіста Яремчука / Колаж Главред, фото Instagram/ya_christinchik

Коротко:

Який вигляд має дружина Романа Яремчука

Який образ вона обрала для фотосесії

Дружина нападника "Олімпіакоса" і збірної України, популярного футболіста Романа Яремчука Христина влаштувала пристрасну фотосесію.

Христина Яремчук потішила шанувальників новою фотосесією / Фото Instagram/ya_christinchik

На своїй сторінці в Instagram, дівчина позувала в короткому топі та обтислому міні, яке також засвітило спідню білизну дружини футболіста.

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Христина Яремчук потішила шанувальників новою фотосесією / Фото Instagram/ya_christinchik

Вона також одягла масивні прикраси, сережки та металевий браслет. Доповнювала образ красуня зачіску в стилі Лари Крофт. Ще одна деталь - пірсинг пупка і ланцюг на талії робили образ цілісним, а форми жінки ще більш привабливими.

Христина Яремчук потішила шанувальників новою фотосесією / Фото Instagram/ya_christinchik

У коментарях найпоширенішими емоджі були вогники. "Вау", "Ти вогонь", "Це підпал", - хвалили підписники Христину.

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