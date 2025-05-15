Томна дружина футболіста Яремчука показала точену талію

Коротко:
- Який вигляд має дружина Романа Яремчука
- Який образ вона обрала для фотосесії
Дружина нападника "Олімпіакоса" і збірної України, популярного футболіста Романа Яремчука Христина влаштувала пристрасну фотосесію.
На своїй сторінці в Instagram, дівчина позувала в короткому топі та обтислому міні, яке також засвітило спідню білизну дружини футболіста.
Вона також одягла масивні прикраси, сережки та металевий браслет. Доповнювала образ красуня зачіску в стилі Лари Крофт. Ще одна деталь - пірсинг пупка і ланцюг на талії робили образ цілісним, а форми жінки ще більш привабливими.
У коментарях найпоширенішими емоджі були вогники. "Вау", "Ти вогонь", "Це підпал", - хвалили підписники Христину.
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