Як зараз виглядає екссолістка гурту Браво - 59-річна співачка Жанна Агузарова

Як змінилася Жанна Агузарова / Колаж - instagram.com/rare_celebs / instagram.com/lavrishchevova

Співачка Жанна Агузарова 5 лютого дала концерт в одному з нічних клубів Москви.

Про це передає КП. 59-річна артистка виступила з новою програмою, не забувши, звичайно, про старі хіти, які прославили її та гурт Браво в 80-их роках.

За словами відвідувачів музичної події, Жана Хасанівна сильно змінилася - вона явно не один раз вдавалася до пластичних операцій і косметичних процедур, наприклад, збільшила губи.

Але незмінним залишився особливий стиль співачки - Агузарова як і раніше залишається королевою епатажу. На сцену вона вийшла в коротких атласних шортиках, чорному піджаку і сріблястому топі з паєтками. З аксесуарів вона вибрала червоний нашийник з величезними шипами, білі мітенки і колготки в дрібний горошок. Пофарбоване в чорний колір волосся було скуйовджене і стирчало в різні боки.

Більшу частину концерту співачка провела в сонцезахисних окулярах, і слухачі спочатку засумнівалися, а чи точно перед ними Агузарова. Але з перших нот всі зрозуміли: на сцені королева рок-н-ролу.

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Жанна Агузарова отримала широку популярність, будучи солісткою гурту Браво (з 1983 по 1988 рік). З нею колектив записав одні із найпопулярнішх пісень, що зробили їх всенародними улюбленцями - Чорный кіт, Жовті черевики, Вірю я, Кішки, Чудесна країна та ін. З 1986 по 1988 роки вважалася співачкою №3 після Софії Ротару та Алли Пугачової.

З 1989 року співачка зайнялася сольною творчістю. За свою кар'єру випустила 10 музичних альбомів. Останній, Королева Сансету, вийшов в 2020 році, і, незважаючи на відсутність будь-якої промо-кампанії, за тиждень потрапив в списки найбільш прослуховуваних на iTunes.

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