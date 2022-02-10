УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Як зараз виглядає екссолістка гурту Браво - 59-річна співачка Жанна Агузарова

10 лютого 2022, 03:02

Артистка сильно змінилася, але незмінними залишилися її стиль та божественний голос.

false
Як змінилася Жанна Агузарова / Колаж - instagram.com/rare_celebs / instagram.com/lavrishchevova

Співачка Жанна Агузарова 5 лютого дала концерт в одному з нічних клубів Москви.

Про це передає КП. 59-річна артистка виступила з новою програмою, не забувши, звичайно, про старі хіти, які прославили її та гурт Браво в 80-их роках.

За словами відвідувачів музичної події, Жана Хасанівна сильно змінилася - вона явно не один раз вдавалася до пластичних операцій і косметичних процедур, наприклад, збільшила губи.

Але незмінним залишився особливий стиль співачки - Агузарова як і раніше залишається королевою епатажу. На сцену вона вийшла в коротких атласних шортиках, чорному піджаку і сріблястому топі з паєтками. З аксесуарів вона вибрала червоний нашийник з величезними шипами, білі мітенки і колготки в дрібний горошок. Пофарбоване в чорний колір волосся було скуйовджене і стирчало в різні боки.

Більшу частину концерту співачка провела в сонцезахисних окулярах, і слухачі спочатку засумнівалися, а чи точно перед ними Агузарова. Але з перших нот всі зрозуміли: на сцені королева рок-н-ролу.

Реклама

Жанна Агузарова отримала широку популярність, будучи солісткою гурту Браво (з 1983 по 1988 рік). З нею колектив записав одні із найпопулярнішх пісень, що зробили їх всенародними улюбленцями - Чорный кіт, Жовті черевики, Вірю я, Кішки, Чудесна країна та ін. З 1986 по 1988 роки вважалася співачкою №3 після Софії Ротару та Алли Пугачової.

З 1989 року співачка зайнялася сольною творчістю. За свою кар'єру випустила 10 музичних альбомів. Останній, Королева Сансету, вийшов в 2020 році, і, незважаючи на відсутність будь-якої промо-кампанії, за тиждень потрапив в списки найбільш прослуховуваних на iTunes.

читайте такожЯк зараз виглядає головна героїня серіалу Рабиня Ізаура-64-річна актриса Луселія Сантус

Раніше в мережі з'явилося фото зірки 90-их Марини Хлєбнікової. У листопаді 2021 року співачка пережила пожежу, після якої довгий час перебувала на лікуванні.

Значних змін також зазнала зовнішність Анастасії Заворотнюк - за три роки боротьби актриси з онкологією вперше стало відомо, як вона виглядає тепер.

Інші цікаві новини:

viber
шоу-бізнес новини шоу бізнесу
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Грошовий успіх, щастя в любові і міцне здоров'я: 5 знаків в списку везунчиків в рік ТиграГрошовий успіх, щастя в любові і міцне здоров'я: 5 знаків в списку везунчиків в рік Тигра Гороскоп на сьогодні, 9 лютого 2022: Ракам – інтриги колег, Стрільцям – важливий вибір, Терезам - удачаГороскоп на сьогодні, 9 лютого 2022: Ракам – інтриги колег, Стрільцям – важливий вибір, Терезам - удача Успіх і щастя слідують по п'ятах: названий найвдаліший період 2022 рокуУспіх і щастя слідують по п'ятах: названий найвдаліший період 2022 року Весна наскочить в лютому: Україну розігріє до +15°, названо датиВесна наскочить в лютому: Україну розігріє до +15°, названо дати Для виходу на пенсію посилили вимоги: українцям назвали новий страховий стажДля виходу на пенсію посилили вимоги: українцям назвали новий страховий стаж
04:26

Санта Дімопулос блиснула голими грудьми і промежиною в прозорому боді

03:45

Буде пишно цвісти: як приготувати найкраще добриво для герані з одного препарату з аптечкиВідео

03:02

Як зараз виглядає екссолістка гурту Браво - 59-річна співачка Жанна Агузарова

02:30

Як приготувати стимулятор росту рослин своїми руками з алое, меду і яєчних білків

02:23

Як часто потрібно міняти постільну білизну: відповідь експерта

Реклама
01:22

"І не соромно голяка?": Каменських порвала мережу фото в прозорій білизні

01:22

Гороскоп на сьогодні, 10 лютого 2022: Козерогам – небезпека на дорозі, Левам - доленосна зустрічВідео

01:03

Чи можна продовжити життя на десяток і більше років - відповідь вчених

01:00

3 речі, які говорять про відсутність смаку у власників квартири: від чого потрібно позбутисяВідео

00:51

Прикмети на 10 лютого: що не можна робити в Єфремов день і як не потрапити в бідуВідео

00:32

Названі найнебезпечніші види піци: кому їх краще не їстиВідео

00:26

Заправляти ліжко небезпечно для здоров'я: в чому проблема

00:08

Які речі-вампіри не можна залишати на ліжку, щоб не залучити в будинок біду і смертьВідео

09 лютого, середа
23:54

"Відвернуло від чогось страшнішого": Руслана Писанка не може ходити та чекає на операціюВідео

23:26

Міністр похвалився, що Україна "годує" 400 мільйонів осіб

23:02

"Ракети виявилися дуже старими": Данія відмовилася надати Україні зброю

22:30

Вчені розповіли, як вживання кави може допомогти в боротьбі з небезпечною хворобою

22:30

Без світла та води в туалеті: журналіст "розніс" новий фірмовий поїзд УкрзалізниціВідео

22:23

"Зі мною перестали спілкуватися і знущалися": Рябчук вперше розповів, навіщо розстріляв солдатівВідео

22:13

Зеленський поспілкувався з новою очільницею Європарламенту: про що говорили

Реклама
21:38

Весняне тепло і +11: в Україну йде різке потепління та новий погодний сюрпризВідео

21:30

Є "достатні підстави" для нових санкцій проти Росії - Кулеба

21:25

У моду на 2022 рік увійшла запаморочлива стрижка чоппі боб, що дарує відчуття свободиФото

21:21

Викриття на мільйонному хабарі депутата Київради: стало відомо його ім'яВідео

20:54

Вагітна жінка вбила собі в голову цвях, щоб народити хлопчика і не злити чоловіка

20:53

Ціни на хліб будуть рекордними: українцям назвали нову вартістьВідео

20:51

Дієтолог пояснив, як правильно харчуватися для зміцнення здоров'я

20:45

Поки Росія не почне сипатися, Україна може повернути собі Донбас лише капітуляцієюПогляд

20:44

В Україні суттєво зросли борги за "комуналку" - Держстат

20:25

Неймовірна грошова удача і благополуччя: 4 знаки стануть улюбленцями фортуни в рік ТиграВідео

20:14

Новий скандал: Єгорова знову підтримала Путіна і назвала українців "частиною слов'янського братства"Відео

20:10

"Мінськ" за сценарієм РФ і прямий діалог з "ЛДНР": Україна поставила Москві різку умову щодо ДонбасуВідео

20:08

Ставлять свою "мітку": комунальники карають водіїв, які паркуються посеред дорогиВідео

19:33

Без якої речовини виникнуть проблеми з серцем - відповідь дієтолога

19:27

Кулеба зізнався, чого очікує Україна від засідання "нормандських радників"

19:17

Чи можливий компроміс між Києвом і Москвою?Погляд

19:13

63-річна Мадонна з голими грудьми показала "дихальні вправи"Відео

19:12

Військові РФ застрягли в болоті: в мережі з'явилося відео битви солдатів з місцевими дорогамиВідео

19:11

Зарплата в 20 тисяч гривень або трикімнатна квартира: на Кіровоградщині шукають лікарівВідео

19:04

Росія починає фактичну "морську блокаду" українських портів - картаВідео

Реклама
18:59

Трагедія на заводі: в Києві робітника розчавило верстатом

18:39

8 вакцин не допомогло: Жириновського у важкому стані госпіталізували і підключили до ШВЛВідео

18:36

"Це несправедливо": Кулеба висловився щодо відмови Німеччини надати зброюВідео

18:25

Дев'ята "пташка" прилетіла: до Києва прибуло понад 80 тонн боєприпасів із СШАВідео

18:20

Неврологи настійно рекомендують тим, хто перехворів коронавірусом відмовитися від кавиВідео

18:13

Роман Цимбалюк. Що мав на увазі Путін, говорячи про "красуню"Відеоблоги

18:07

Гороскоп на березень 2022 для всіх знаків зодіаку: Близнюкам – легкі гроші, Дівам – інтриги, Стрільцям - заздрістьВідео

17:46

"Оце балкон!": Соня Плакидюк знялася в еротичному костюмі зайчика з Playboy

17:41

Україні поза НАТО, без зброї Заходу і "поступки" Альянсу: РФ вибухнула умовами щодо відведення військВідео

17:20

У Харкові дитина спала на підлозі й просила їсти у сусідів, поки мама пиячила

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти