УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

"Летают ангелы незримо, храня в пути твоих детей": гурт Ногу свело! випустив пісню "Україна"

13 червня 2022, 02:07

У День Росії рокери випустили пісню, присвячену Україні та її героїчному протистоянню рашистським окупантам.

false
Ногу Свело! Украина - Макс Покровський підтримав Україну у війні з РФ/ instagram.com/max_pokrovskiy

Російський співак Макс Покровський і його гурт Ногу свело! випустили зворушливу пісню і кліп під назвою Україна. Варто відзначити, що день релізу був навмисно призначений на 12 червня - день, коли в РФ відзначають День Росії.

Це не перша пісня, написана рокерами на підтримку України. Раніше, на 9 травня Покровський випустив антивоєнну пісню Росія, назад. Але це перша робота гурту такого масштабу.

Пісня Україна складається з декількох частин. В одній головний герой (у виконанні самого Покровського) заспокоює маленького сина під час повітряної тривоги, і закликає його не лаяти Бога, який допустив війну: "Сынок, не бойся! И подожди немного: Она закончится - воздушная тревога. Похоже, стихло. Похоже, улетели. Похоже, мы с тобой сегодня уцелели. Сынок, не бойся! И погоди немного. Никто не знает , какие там дела у Бога . И с кем Ему сейчас приходится тягаться. Нам просто надо еще немного продержаться".

В іншій він звертається до доньки, яка під ворожими обстрілами намагається покинути розтерзану війною країну: "Не бойся, дочка! И подожди немного: Я знаю, впереди нелегкая дорога, Надеюсь, их патруль на нас патронов не потратит. Надеюсь, нам солярки хватит". Потім він переконує її, що любов восторжествує, а Третій Рим (Москва - прим. редактора) впаде, як упав Третій Рейх і Помпеї.

Згадує Покровський у пісні і українські героїчні міста: "Но будут жить и станут только круче Одесса, Киев, Харьков, Мариуполь, Буча!"

У коментарях до пісні українці та небайдужі, думаючі люди дякують Ногу Свело! за пісню:

"У День Росії прем'єра кліпу "Україна" - дуже символічно! Ви встигли! Макс, хлопці ви величезні молодці! Дякую!"

"Макс дякую вам за підтримку! Привіт з України! Миру Вашому дому".

"Тільки що була чергова повітряна тривога і для заспокоєння нервів включила ютуб, а тут Ваша пісня на підтримку нашої України. Дякую Вам!"

"Дякую від Українки, чиї друзі на фронті, а літні рідні під обстрілами ❤️"

"Дякую! Я не знаю, чого вам коштувала ця пісня і чим відгукнеться в майбутньому. Але просто знайте: українці вас пам'ятатимуть завжди! Такі твори - промінь в темному царстві. Ми не самотні ! З нами весь світ, з нами думаючі люди!"

false
У День Росії Ногу Свело! випустили пісню на підтримку України / instagram.com/max_pokrovskiy

Перед випуском пісні Україна на своїй сторінці в Instagram Макс Покровський зазначив, що це, ймовірно, найважливіша робота групи: "Попередні 34 роки свого існування ми йшли непростими шляхами для того, щоб зараз, в цій точці, в цей конкретний момент часу з'явилася на світ саме ця пісня. Що з нами з усіма буде далі, знає тільки Всевишній. Ми знаємо лише те, що з Україною все буде добре".

читайте такожМаксим Галкін сумно привітав з Днем РФ "іншу Росію"

Раніше український співак Іван Дорн, якому заборонили в'їзд до РФ на 50 років через те, що співак став на захист України і засудив звірячий напад Росії на Україну, став на захист російськомовних українців.

Також Главред розповідав, що російський і американський журналіст, ведучий і письменник Володимир Познер порушив мовчання і зробив загадкову заяву про війну в Україні.

Інші новини:

війна в Україні шоу-бізнес новини шоу бізнесу війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

03:15

"Прийняла найкрасивіше рішення у житті": Наталія Могилевська заінтригувала великими змінами

03:10

На Україну налетить сильний шторм та різке похолодання: синоптики назвали датуВідео

02:40

Ціни на бензин різко впали: де на АЗС поміняли цінникиВідео

02:07

"Летают ангелы незримо, храня в пути твоих детей": гурт Ногу свело! випустив пісню "Україна"Відео

01:36

Гороскоп Таро на тиждень 13-19 червня: Близнюкам - щастя в любові, Ракам - заздрість, Левам - обманВідео

Реклама
00:54

Чим корисна зелень та як її вживати: поради тренера

00:29

Близько лінія фронту: в Гуляйполі знищили майже всю інфраструктуруВідео

00:07

Пара з 11 сезону шоу Холостяк розпалася: Анна Богдан пішла від Михайла Заливако

00:01

"Нікуди не зникне після війни": Боррель підтримав скандальний заклик МакронаВідео

12 червня, неділя
23:24

Рашисти вдарили по Вуглегірській ТЕС: спалахнула пожежа, тривають важкі боїВідео

23:02

Справжнє диво: з-під завалів у Горенці дістали живого котаВідео

22:43

У Лисичанську під обстрілами загинула шестирічна дитина - ОВАВідео

22:41

"Тривають дуже жорстокі бої": Зеленський назвав основні цілі окупантівВідео

22:30

"У тебе очі лисиці, у мене хода вовча": рецензія на мультфільм "Поганці"Відео

22:17

Втрати Росії в червні можуть перевищити 40 тисяч солдатів - ЗеленськийВідео

22:11

"Ех, Олег, що ж ти покинув своїх вовчиць": колишня дружина Кензова підколола Винника за мовчання

21:56

"Дорога в один кінець": генерал ЗСУ про спробу окупантів захопити МиколаївВідео

21:31

Гороскоп Таро на липень: Левам варто поберегти серце, Діви почнуть все з нуля, на Раків чекає успіхВідео

21:26

Для окупантів почнеться пекло в серпні: екстрасенс назвав дату програшу РФ війни в УкраїніВідео

21:22

ЗСУ пішли в контрнаступ на деяких напрямках - ЗалужнийВідео

Реклама
21:04

Андрій Данилко показав рідкісні фото з "мамою": "Талант і сила вище за небо!"Фото

20:59

Блінкен тонко потролив Путіна і привітав народ з "днем Росії"Відео

20:34

Повня 14 червня: 5 речей, які принесуть гроші в СупермісяцьВідео

20:10

Прикмети на 14 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

19:57

Ердоган анонсував термінові переговори із Зеленським і ПутінимВідео

19:35

ЗСУ вели запеклі бої за Сєвєродонецьк та відбили штурм Слов'янська - ГенштабВідео

19:35

"Росія робить справедливу справу": Кім Чен Ин повністю підтримав ПутінаВідео

19:16

У Мелітополі під час "святкування" дня Росії трапився вибух, є постраждаліВідео

19:03

У Росії погрожують ударом по Польщі за ідею передати ядерні ракети УкраїніВідео

18:55

Максим Галкін з сумом привітав з Днем РФ "іншу Росію"Відео

18:47

Україна отримала тіла 220 захисників Маріуполя: починається процедура впізнанняВідео

18:44

"Богині смерті": Литва купила Україні шість сучасних безпілотників EOS C VTOLВідео

18:12

Війна в Україні може затягнутися на роки: як завадити Росії відгризати шматки нашої земліПогляд

17:54

Налетить сильний шторм і випаде град: синоптики попередили про похолодання в УкраїніВідео

17:53

Небезпечна місія в Сєвєродонецьку: у бою загинув британський доброволець, який захищав УкраїнуФотоВідео

17:47

"В Гагрі було те саме, що в Бучі": Тала Калатай розповіла, як рашисти звірствували в Грузії в 90-ті

17:18

У Сєвєродонецьку нацгвардієць єдиним пострілом з "Ігли" збив російський безпілотник Орлан-10Відео

17:16

Путін знову порівняв себе з Петром I: пишається "ратними перемогами"Відео

16:46

Ідилія і романтика: Дантес показав, як проводить вихідні після розставання з Дорофєєвою

16:31

"Україна стікає кров'ю на ваших очах": посол розкритикував Німеччину за відмову надати MarderВідео

Реклама
16:29

"У мене є пралка": литовський депутат "опустив" пропагандиста СоловйоваВідео

15:54

У Чехії різко відповіли Макрону на заклик "не принижувати Росію"Відео

15:32

Кремлівський пасьянс: хто стане наступником ПутінаПогляд

15:29

Окупанти "полетіли на концерт Кобзона": ЗСУ збили вертоліт з 17 військовослужбовцями армії РФВідео

15:18

У Херсоні окупанти готують криваві провокації в "день РФ" - ОК ПівденьВідео

15:09

Місячний посівний календар на липень 2022: кращі дні для городників і садівників

14:59

"Просто пекло для нас": окупанти шоковані, як ЗСУ поливають їх вогнем під ХерсономВідео

14:52

"Війна" Лукашенка за захід України: у МВС оцінили ймовірність нападу БілорусіВідео

14:35

Потрібна лише відмашка Шольца: Німеччина готова передати БМП Marder ЗСУВідео

14:35

Літнє сонцестояння 2022: що потрібно зробити, щоб залучити благополуччя і здоров'я

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти