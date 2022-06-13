"Летают ангелы незримо, храня в пути твоих детей": гурт Ногу свело! випустив пісню "Україна"

Ногу Свело! Украина - Макс Покровський підтримав Україну у війні з РФ/ instagram.com/max_pokrovskiy

Російський співак Макс Покровський і його гурт Ногу свело! випустили зворушливу пісню і кліп під назвою Україна. Варто відзначити, що день релізу був навмисно призначений на 12 червня - день, коли в РФ відзначають День Росії.

Це не перша пісня, написана рокерами на підтримку України. Раніше, на 9 травня Покровський випустив антивоєнну пісню Росія, назад. Але це перша робота гурту такого масштабу.

Пісня Україна складається з декількох частин. В одній головний герой (у виконанні самого Покровського) заспокоює маленького сина під час повітряної тривоги, і закликає його не лаяти Бога, який допустив війну: "Сынок, не бойся! И подожди немного: Она закончится - воздушная тревога. Похоже, стихло. Похоже, улетели. Похоже, мы с тобой сегодня уцелели. Сынок, не бойся! И погоди немного. Никто не знает , какие там дела у Бога . И с кем Ему сейчас приходится тягаться. Нам просто надо еще немного продержаться".

В іншій він звертається до доньки, яка під ворожими обстрілами намагається покинути розтерзану війною країну: "Не бойся, дочка! И подожди немного: Я знаю, впереди нелегкая дорога, Надеюсь, их патруль на нас патронов не потратит. Надеюсь, нам солярки хватит". Потім він переконує її, що любов восторжествує, а Третій Рим (Москва - прим. редактора) впаде, як упав Третій Рейх і Помпеї.

Згадує Покровський у пісні і українські героїчні міста: "Но будут жить и станут только круче Одесса, Киев, Харьков, Мариуполь, Буча!"

У коментарях до пісні українці та небайдужі, думаючі люди дякують Ногу Свело! за пісню:

"У День Росії прем'єра кліпу "Україна" - дуже символічно! Ви встигли! Макс, хлопці ви величезні молодці! Дякую!"

"Макс дякую вам за підтримку! Привіт з України! Миру Вашому дому".

"Тільки що була чергова повітряна тривога і для заспокоєння нервів включила ютуб, а тут Ваша пісня на підтримку нашої України. Дякую Вам!"

"Дякую від Українки, чиї друзі на фронті, а літні рідні під обстрілами ❤️"

"Дякую! Я не знаю, чого вам коштувала ця пісня і чим відгукнеться в майбутньому. Але просто знайте: українці вас пам'ятатимуть завжди! Такі твори - промінь в темному царстві. Ми не самотні ! З нами весь світ, з нами думаючі люди!"

У День Росії Ногу Свело! випустили пісню на підтримку України / instagram.com/max_pokrovskiy

Перед випуском пісні Україна на своїй сторінці в Instagram Макс Покровський зазначив, що це, ймовірно, найважливіша робота групи: "Попередні 34 роки свого існування ми йшли непростими шляхами для того, щоб зараз, в цій точці, в цей конкретний момент часу з'явилася на світ саме ця пісня. Що з нами з усіма буде далі, знає тільки Всевишній. Ми знаємо лише те, що з Україною все буде добре".

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Раніше український співак Іван Дорн, якому заборонили в'їзд до РФ на 50 років через те, що співак став на захист України і засудив звірячий напад Росії на Україну, став на захист російськомовних українців.

Також Главред розповідав, що російський і американський журналіст, ведучий і письменник Володимир Познер порушив мовчання і зробив загадкову заяву про війну в Україні.

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