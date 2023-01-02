Святослав Вакарчук розговорився про піврічну дочку: "У цьому є великий символізм"

Лідер Океану Ельзи називає своїх дітей "моральним щитом".

Святослав Вакарчук розповів про дочку Соломію, яка народилася півроку тому / instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Український співак, лідер гурту Океан Ельзи, 47-річний Святослав Вакарчук у червні 2022 року став батьком вдруге. Його цивільна дружина Євгенія Яцута подарувала музикантові доньку на ім'я Соломія.

В інтерв'ю Наталії Мосейчук напередодні Нового року Вакарчук підбивав підсумки 2022-го. Артист зазначив, що, незважаючи на всі жахи, які в цьому році приніс в Україну російський окупант, йому все ж є, чому радіти.

"У мене народилася дочка. Їй, до речі, пів року. Цей момент для мене - це також цей рік. Я, до речі, думаю, що в цьому є великий символізм", - зізнається співак.

Святослав Вакарчук активно виступає перед військовими і в гарячих точках, спілкується впритул з нашими захисниками і заявляє: дитина, народжена під час війни - це велике щастя та відповідальність. "Я вважаю, що народження дитини під час війни — це велика відповідальність, яка падає тобі на плечі. А з іншого боку, це моральний бронежилет, який тобі дає сили. Це величезна мотивація. Тому тяжко, страшно навіть за бійців, у яких народжуються у цей час діти. Але я знаю, як їм це допомагає, я тепер це відчуваю на собі. Ти в цей момент стаєш удвічі сильнішим. І просто хочеться, щоб ті діти, які зараз народжуються, щоб вони ніколи не знали по-справжньому, що таке війна. Вони зараз не усвідомлюють цього нещастя, і нехай вони ніколи не усвідомлюють цього", - розповідає артист.

Раніше український актор, зірка серіалу Кріпосна, Тарас Цимбалюк, який на початку повномасштабної війни в Україні оголосив про розставання з дружиною, розсекретив особистість нової коханої.

Також співачка Світлана Лобода показала рідкісне фото молодшої дочки Тільди, батьківство якої приписували Тілю Ліндеману, фронтмену гурту Rammstein.

Інші новини: