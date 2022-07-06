"Весілля року": український ведучий знайшов ідеальну пару для путіністки Єгорової

Анатолій Анатоліч "одружив" Єгорову і Бардаша , які підтримують війну в Україні / Колаж

Український ведучий Анатолій Анатоліч після того, як український музичний продюсер українського походження Юрій Бардаш публічно підтримав рашистів у війні з Україною, вирішив підібрати колаборанту гідну пару.

Через його проросійський погляд від Бардаша пішла дружина, тому Анатоліч вирішив, що затята путіністка і багатодітна мати-одиначка Сніжана Єгорова складе йому ідеальну компанію.

Дотепний жарт український ведучий опублікував на своїй сторінці в Instagram. Там з'явився колаж, на якому рашисти Єгорова і Бардаш постали учасниками романтичного шоу Кохання з першого погляду, яке раніше показували на телеканалі Інтер.

Їхні обличчя прифотошопили до тіл ведучих проєкту - Андрія Доманського та Василини Фролової. "Оце було б весілля! Я думаю, нам треба навчитися відпускати тих, хто..." - підписав картинку Анатоліч, натякаючи, що Україна і український шоу-бізнес зокрема без жалю "відпустять" медіаперсон, які підтримують країну-агресора.

Анатолій Анатоліч "одружив" Єгорову і Бардаша, які підтримують війну в Україні / instagram.com/anatoliyanatolich

У коментарях на Бардаша і Єгорову обрушилися з критикою за їх проросійські погляди, та підтримали Анатоліча в думці, що таким зрадникам краще триматися разом:

"Єгорова, ну ти і паскуда".

"Зрадники і погань".

"Тупі і продажні".

"Весілля року ❤️"

"Ну стара вона для нього, але нехай забирає з усіма її мерзенними тельбухами".

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Нагадаємо, телеведуча українського походження Сніжана Єгорова, яка раніше неодноразово підтримувала політику Путіна, і зневажливо ставилася до військового вторгнення РФ в Україну, тепер офіційно внесена до Реєстру державних зрадників.

Також ми розповідали, що українська телеведуча Стася Ровінська, яка є дочкою відомої путинистки Сніжани Єгорової, похвалилася, що її маленькі діти самостійно прийняли рішення розмовляти українською мовою.

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