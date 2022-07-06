"Весілля року": український ведучий знайшов ідеальну пару для путіністки Єгорової

Кандидат на руку, серце та інші подробиці фанатки Путіна виявився їй до пари.
Український ведучий Анатолій Анатоліч після того, як український музичний продюсер українського походження Юрій Бардаш публічно підтримав рашистів у війні з Україною, вирішив підібрати колаборанту гідну пару.
Через його проросійський погляд від Бардаша пішла дружина, тому Анатоліч вирішив, що затята путіністка і багатодітна мати-одиначка Сніжана Єгорова складе йому ідеальну компанію.
Дотепний жарт український ведучий опублікував на своїй сторінці в Instagram. Там з'явився колаж, на якому рашисти Єгорова і Бардаш постали учасниками романтичного шоу Кохання з першого погляду, яке раніше показували на телеканалі Інтер.
Їхні обличчя прифотошопили до тіл ведучих проєкту - Андрія Доманського та Василини Фролової. "Оце було б весілля! Я думаю, нам треба навчитися відпускати тих, хто..." - підписав картинку Анатоліч, натякаючи, що Україна і український шоу-бізнес зокрема без жалю "відпустять" медіаперсон, які підтримують країну-агресора.
У коментарях на Бардаша і Єгорову обрушилися з критикою за їх проросійські погляди, та підтримали Анатоліча в думці, що таким зрадникам краще триматися разом:
"Єгорова, ну ти і паскуда".
"Зрадники і погань".
"Тупі і продажні".
"Весілля року ❤️"
"Ну стара вона для нього, але нехай забирає з усіма її мерзенними тельбухами".
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Нагадаємо, телеведуча українського походження Сніжана Єгорова, яка раніше неодноразово підтримувала політику Путіна, і зневажливо ставилася до військового вторгнення РФ в Україну, тепер офіційно внесена до Реєстру державних зрадників.
Також ми розповідали, що українська телеведуча Стася Ровінська, яка є дочкою відомої путинистки Сніжани Єгорової, похвалилася, що її маленькі діти самостійно прийняли рішення розмовляти українською мовою.
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