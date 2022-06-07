Заступився за куму: Анатолій Анатоліч розповів, чим Лобода краща за запроданок Лорак, Повалій та ін.

Анатолій Анатоліч розповів, чим Лобода відрізняється від артистів-зрадників / Колаж

Український ведучий Анатолій Анатоліч виступив мимовільним адвокатом співачки Світлани Лободи, яку продовжують гнобити в Україні, незважаючи на те, що вона досить швидко виправила помилку, визнала військову агресію РФ, і зараз активно займається волонтерством.

В інтерв'ю Славі Дьоміну ведучий розповів, чому, на його думку, українці не вірять співачці. Так він вважає, що вона просто потрапила "під гарячу руку", коли напруження було занадто високе, і її давно пора реабілітувати.

Свою думку він аргументував так: "Вона близька мені людина. Ми знайомі більше 12 років. Loboda була номер один у Росії останні п'ять років. І не тільки в Росії, а й у Білорусі, Узбекистані, Казахстані, тобто скрізь, де слухали російську попсу, – сказав Анатолій Анатолій. – Я називатиму прізвища популярних українок, які працювали в Москві: Ані Лорак, Таїсія Повалій, Наташа Корольова, Лоліта Мілявська, Йолка, Maruv, Loboda, Анна Сєдокова, Регіна Тодоренко, Марі Краймбрері, Аліна Островська, Жанна Бадоєва. А тепер дайте мені відповідь – хто з них висловився, що розпочалася війна? Хто з них виїхав із РФ? Хто називає війну війною? Хто з них допомагає фонду Маші Єфросиніної? Хто з них утратив весь свій бізнес у Росії? І я дам маленьку підказку – одна людина відповідає усім цим параметрам. І це Loboda. І ще Віра Брежнєва, ми її забули".

Анатолій Анатоліч зазначає - її позиція дійсно змінилася. Настільки, що йому особисто не соромно відповідати привселюдно за її громадську позицію, хоч до війни і не схвалював її співпрацю з РФ: "Вона заробляла у РФ великі гроші, і я щасливий, що після 24 лютого мені не доводиться опускати очі в підлогу, коли хтось питає: "А що там твоя Loboda?", тому що її позиція є максимально проукраїнською".

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