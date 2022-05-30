Пропагандистка Єгорова образилася на висловлювання дочки і назвала її "Павликом Морозовим"

Сніжана Єгорова назвала Стасю Ровінську Павликом Морозовим / instagram.com/sia_rovinska

Скандалістка і фанатка путіна Сніжана Єгорова продовжує розводити чвари і поливати свою доньку, українську ведучу Стасю Ровінську, брудом за те що та має інші погляди на політичну ситуацію в Україні.

Єгорова образилася на дочку за інтерв'ю, в якому Ровінська розповіла про спілкування з матір'ю під час бомбардувань, її проросійську (ймовірно проплачувану) діяльність і непрості стосунки з алкоголем.

Пропагандистка запропонувала ЗМІ називати Стасю Павликом Морозовим - ідеалістом, який на благо комунізму доніс на власного батька.

Себе ж Єгорова дуже скромно величає бояринею. "Пропоную писати так: донька боярині Морозової - Павлик Морозов розповіла як мати вивозила зерно з країни "сонця, що завжди сходить" і варила на сніданок яйця своїх колишніх чоловіків!!!" - написала вона у своєму Telegram-каналі.

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