Тепер офіційно: Сніжану Єгорову внесли до списку держзрадників

Сніжана Єгорова офіційно визнана державною зрадницею / Колаж

Телеведуча українського походження Сніжана Єгорова, яка раніше неодноразово підтримувала політику путіна, і зневажливо ставилася до військового вторгнення рф в Україну, тепер офіційно внесена до Реєстру державних зрадників.

Відповідне повідомлення з'явилося на офіційній сторінці Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Національне агентство з питань запобігання корупції та громадська організація "Рух ЧЕСНО" приступили до створення Реєстру державних зрадників.

В першу сотню зрадників Батьківщини увійшли 73 політика, 15 медійних особистостей, 13 представників силових структур і 1 суддя.

"Перед тим, як внести особу до цього списку "Рух Чесно" перевіряє потенційних кандидатів. Для перевірки інформації він активно співпрацює з правоохоронними органами і громадськими організаціями", - йдеться в повідомленні.

Серед 15 представників медіасфери, визнаних держзрадниками, значиться ім'я скандальної путіністки Сніжани Єгорової.

Крім неї до спску увійшли: Кирило Вишинський, Валентин Гайдай, Ігор Гужва, Андрій Єрмолаєв, Світлана Крюкова, Гліб Ляшенко, Оксана Марченко, Олеся Мєдвєдєва, Діана Панченко, В'ячеслав Піховшек, Михайло Погребинський, Володимир Рогов, Олексій Романов, Олександр Семченко.

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Раніше в Україні створили платформу зі списком артистів, блогерів і політиків, які підтримують Росію у війні проти України.

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