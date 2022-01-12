Дружина Віктора Павлика зізналася, хто в їхній родині більше заробляє

Дружина Павлика повідала про доходи їх сім'ї / соцмережі

Дружина відомого українського артиста Віктора Павлика відверто відповіла на запитання фанів про фінанси в їхній родині

Відвертостями обраниця Павлика поділилася в Instagram.

Катерину Репяхову запитали, хто ж в їхній родині заробляє більше грошей. Вона відповіла прямо.

"Чоловік більше заробляє, ніж я. Але ще трохи, і я його наздожену", - додала Катерина.

Зараз дівчина розвиває свій блог і працює концертним директором чоловіка. Втім, Катерина зізналася, що блог приносить їй більший дохід.

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Зараз подружжя виплачує кредит за квартиру, яку артист придбав у попередньому шлюбі. Як тільки цей борг буде погашений, Катерина і Віктор відкладатимуть кошти на власний будинок.

Раніше Главред писав про те, що Віктор Павлик відчував проблеми з алкоголем. Також у артиста були кредитні борги, повідомила його дружина Катерина Репяхова відповідаючи на питання передплатників.

Обраниця артиста зізналася, що коли вони зустрілися, у Павлика були серйозні проблеми з алкоголем. Артист зізнався, що кохана стала його порятунком.

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