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Заплакані очі дівочі: молода дружина Віктора Павліка натякнула на розлучення

19 грудня 2021, 02:49

Дружина українського артиста Віктора Павлика Катерина Репяхова поскаржилася, що її дуже образив чоловік.

Павлик, Репяхова
Дружина Павлика розповів про сварку з артистом / соцмережі

Дружина українського артиста Віктора Павлика Катерина Репяхова натякнула на ймовірне розставання з ним.

На своїй сторінці в Instagram дівчина вийшла в "сторіс" і зі сльозами на очах заявила, що її образив чоловік.

"Мене дуже образив мій чоловік. І я не впевнена, що ми після цього будемо з ним разом. Я в цій війні одна!"- написала Репяхова.

Нагадаємо, Катерина Репяхова подала позов до суду проти колишньої дружини Павлика Лариси Созаєвої. Але суд відхилив її заяву через неправильно подані документи.

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Віктор Павлік не підтримує позицію нинішньої дружини і її ворожнечу з його ексобраницею. Ймовірно, це і стало причиною сварки в парі.

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Раніше Главред писав про те, що Катерина Репяхова, Молода дружина популярного українського музиканта Віктора Павлика, яка нещодавно народила первістка, сьогодні зворушила мережу ніжною сімейною фотографією і розповіла, як чоловік допомагає їй у догляді за малюком.

На фотов Instagram Катерина зображена з чоловіком і сином Михайлом. Віктор тримає на руках синочка, притискаючи його до себе, а Репяхова ніжно обіймає їх обох і щасливо посміхається.

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