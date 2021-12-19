Заплакані очі дівочі: молода дружина Віктора Павліка натякнула на розлучення

Дружина українського артиста Віктора Павлика Катерина Репяхова поскаржилася, що її дуже образив чоловік.
Дружина українського артиста Віктора Павлика Катерина Репяхова натякнула на ймовірне розставання з ним.
На своїй сторінці в Instagram дівчина вийшла в "сторіс" і зі сльозами на очах заявила, що її образив чоловік.
"Мене дуже образив мій чоловік. І я не впевнена, що ми після цього будемо з ним разом. Я в цій війні одна!"- написала Репяхова.
Нагадаємо, Катерина Репяхова подала позов до суду проти колишньої дружини Павлика Лариси Созаєвої. Але суд відхилив її заяву через неправильно подані документи.
Віктор Павлік не підтримує позицію нинішньої дружини і її ворожнечу з його ексобраницею. Ймовірно, це і стало причиною сварки в парі.
Раніше Главред писав про те, що Катерина Репяхова, Молода дружина популярного українського музиканта Віктора Павлика, яка нещодавно народила первістка, сьогодні зворушила мережу ніжною сімейною фотографією і розповіла, як чоловік допомагає їй у догляді за малюком.
На фотов Instagram Катерина зображена з чоловіком і сином Михайлом. Віктор тримає на руках синочка, притискаючи його до себе, а Репяхова ніжно обіймає їх обох і щасливо посміхається.
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