"Доходило до реанімації": Дружина Віктора Павліка розповіла про алкоголізм та борги співака

Дружина Віктора Павлика розповіла, як рятувала чоловіка / instagram.com/repyahovakate/

Український співак Віктор Павлік переживав проблеми з алкоголем. Також у артиста були кредитні борги.

Про це повідомила його дружина Катерина Репяхова відповідаючи на запитання підписників.

Обраниця артиста зізналася, що коли вони зустрілися, у Павліка були серйозні проблеми з алкоголем. Артист зізнався, що кохана стала його порятунком.

"Його слова:"я б вже не жив, не зустрівши тебе". У Віктора були великі проблеми з алкоголем, що доходять до реанімацій. І останній раз йому сказали, що наступний раз може бути останнім. І нікого це глобально не цікавило. Він був один на один з цією проблемою", - зазначила Катерина.

instagram.com/repyahovakate/

Крім того, Репяхова розповіла, що коли зустріла Павліка, то у нього було чимало боргів.

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"Коли я зустріла чоловіка, у нього був не один кредит. Зараз ми все закрили. Залишилася квартира, в недалекому майбутньому закриємо і це питання. І нарешті почнемо збирати на своє житло", - поділилася Катерина.

instagram.com/repyahovakate/

Раніше дружина українського артиста Віктора Павлика Катерина Репяхова натякнула на ймовірне розставання з ним.

На своїй сторінці в Instagram дівчина вийшла в "сторіс" і зі сльозами на очах заявила, що її образив чоловік.