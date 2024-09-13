"Страшний досвід": сестра Кейт Мосс опинилася в лікарні після популярного уколу для схуднення

Зведена сестра популярної моделі Кейт Мосс Лотті відверто розповіла про страшний досвід, який вона пережила, приймаючи популярний для пригоди препарат Ozempic.
Як пише видання People, 26-річна модель розповіла про те, чому вона вирішила приймати ліки від діабету, які стали популярним засобом для зниження ваги.
"Я не буду вам брехати. Я безумовно пробувала його. Кілька місяців тому я була незадоволена своєю вагою", - зізналася Мосс.
"У мене була подруга, і вона могла дістати його для мене. Це було якось нечесно. Я не буду брехати", - сказала вона.
Мосс заявила, що, хоча ліки "насправді не призначені для зниження ваги у людей не дуже великого розміру", кількість, яку вона приймала, "насправді призначалася для людей вагою 100 кг і більше, а я важу приблизно 50".
"Це дрібниці, про які я хотіла б знати, перш ніж приймати його", - сказала вона, зазначивши, що вона зробила ін'єкцію в ногу, а не в живіт, щоб почуватися "менш хворою".
"Це було найгірше рішення, яке я коли-небудь приймала, тож якщо це попередження комусь, будь ласка, якщо ви думаєте зробити це, не робіть цього. Це того не варте. Я б краще померла в будь-який день, ніж знову це зроблю", - сказала Мосс.
Хто така Кейт Мосс
Кейт Мосс - британська супермодель і актриса. Відома як одна з найбільш високооплачуваних моделей 1990-х і 2000-х років.
За даними Вікіпедії, вона отримала пильну увагу ЗМІ за свій дозвільний спосіб життя. Звинувачення у вживанні наркотиків, що почалися наприкінці 2005 року, спричинили відмову багатьох дизайнерів працювати з нею. Однак, пізніше з Мосс були зняті всі звинувачення, і вона знову стала працювати моделлю.
Крім того, що у неї "не було здорового зниження" ваги, модель сказала, що її нудило, вона відчувала "моторошну нудоту" і "ніколи в житті не почувалася так погано" за ті два тижні, що вона приймала ліки.
Потім їй довелося лягти в лікарню.
"Одного разу мені стало так погано. Я сказала своїй подрузі: "Я не можу утримувати воду. Я не можу утримувати їжу, ніякі рідини, нічого. Мені потрібно в лікарню. Я почуваюся дуже погано", - згадує вона.
Мосс сказала, що її очі "майже ввалилися", коли вони з подругою дісталися до відділення невідкладної допомоги о 3:00 ранку.
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