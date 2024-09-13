"Страшний досвід": сестра Кейт Мосс опинилася в лікарні після популярного уколу для схуднення

Лотті Мосс поскаржилася на серйозні проблеми зі здоров'ям через схуднення.

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Сестра Кейт Мосс потрапила до лікарні / Колаж Главред, фото Instagram/lottiemossxo

Зведена сестра популярної моделі Кейт Мосс Лотті відверто розповіла про страшний досвід, який вона пережила, приймаючи популярний для пригоди препарат Ozempic.

Як пише видання People, 26-річна модель розповіла про те, чому вона вирішила приймати ліки від діабету, які стали популярним засобом для зниження ваги.

"Я не буду вам брехати. Я безумовно пробувала його. Кілька місяців тому я була незадоволена своєю вагою", - зізналася Мосс.

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"У мене була подруга, і вона могла дістати його для мене. Це було якось нечесно. Я не буду брехати", - сказала вона.

Мосс заявила, що, хоча ліки "насправді не призначені для зниження ваги у людей не дуже великого розміру", кількість, яку вона приймала, "насправді призначалася для людей вагою 100 кг і більше, а я важу приблизно 50".

"Це дрібниці, про які я хотіла б знати, перш ніж приймати його", - сказала вона, зазначивши, що вона зробила ін'єкцію в ногу, а не в живіт, щоб почуватися "менш хворою".

"Це було найгірше рішення, яке я коли-небудь приймала, тож якщо це попередження комусь, будь ласка, якщо ви думаєте зробити це, не робіть цього. Це того не варте. Я б краще померла в будь-який день, ніж знову це зроблю", - сказала Мосс.

Хто така Кейт Мосс Кейт Мосс - британська супермодель і актриса. Відома як одна з найбільш високооплачуваних моделей 1990-х і 2000-х років. За даними Вікіпедії, вона отримала пильну увагу ЗМІ за свій дозвільний спосіб життя. Звинувачення у вживанні наркотиків, що почалися наприкінці 2005 року, спричинили відмову багатьох дизайнерів працювати з нею. Однак, пізніше з Мосс були зняті всі звинувачення, і вона знову стала працювати моделлю.

Крім того, що у неї "не було здорового зниження" ваги, модель сказала, що її нудило, вона відчувала "моторошну нудоту" і "ніколи в житті не почувалася так погано" за ті два тижні, що вона приймала ліки.

Потім їй довелося лягти в лікарню.

"Одного разу мені стало так погано. Я сказала своїй подрузі: "Я не можу утримувати воду. Я не можу утримувати їжу, ніякі рідини, нічого. Мені потрібно в лікарню. Я почуваюся дуже погано", - згадує вона.

Мосс сказала, що її очі "майже ввалилися", коли вони з подругою дісталися до відділення невідкладної допомоги о 3:00 ранку.

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