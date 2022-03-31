"Стадо баранів": Панін розповів, чому росіяни підтримують кривавий режим Путіна

Олексій Панін / Instagram

Російський актор Олексій Панін розповів, чому багато росіян підтримують війну Путіна в Україні.

В інтерв'ю українській ведучій Наташі Влащенко Панін відповів на запитання, як подібне беззаконня можна підтримувати.

"Я не зможу просто грамотно розкласти, чому російський народ так поводиться. У всіх різні причини і про це всі говорять. Хтось просто не освічений, дурний, тупий - таких людей в Росії дуже багато", - каже він.

За словами Паніна, кожна нормальна людина розуміє, що відбувається в Україні.

"Я не буду оригінальним, але тут всі за мене вже сказали і 20 разів процитували Геббельса. Кожна нормальна людина розуміє, що відбувається. Але найжахливіше, що люди дійсно начебто освічені, начебто і не з смітника, і не з двома звивинами, а все одно багато дійсно настільки зомбовані цією пропагандою, що вони дійсно вважають, що якби Росія зараз не напала, то Україна і НАТО атакували б через якийсь час. Я не знаю, що на цю тему говорити. Пояснити людям нічого неможливо: якщо вони в це вірять, вони будуть в це вірити", - говорить актор.

За словами Паніна, російський народ продовжує підтримувати Путіна.

"Ну що можна сказати про людей, яким вже показали особняки Путіна, палац цей, медведівські особняки, землі по всій країні – яхти лавровські, - все показали! І народ все одно з прапорцями каже: "Путін – наш президент". Жебрак народ, у якого немає грошей, щоб купити собі нормальної їжі, дивиться телевізор, бачить. Скільки народу подивилося про палац Путіна – і все одно продовжують його підтримувати. Ну як так може бути? Що ще має з вами трапитися, щоб ви нарешті відкрили свій рот. У мене немає відповіді на це питання", - зазначає Панін.

За словами Олексія Паніна, він ще до війни не раз говорив про те, чому в Росії з роками нічого не змінюється.

"Нічого в Росії не зміниться, тому що народ такий. Тому що народ російський – стадо баранів, 70% населення", - говорить Панін.

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Раніше повідомляли, що український репер і продюсер Потап (Олексій Потапенко) відреагував на останні події війни в Україні.

Зокрема, на новини про можливе вторгнення в нашу країну військ Білорусі для підтримки Росії. І назвав глав обох держав - президента РФ Володимира Путіна і самопроголошеного лідера РБ Олександра Лукашенка старичками, схильними до маразму і деменції.

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