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"Щоб щоночі до вас приходили мертві українці": Панін побажав фанатам Путіна вічних кошмарів

28 березня 2022, 04:20

Тих, хто підтримує "путінських катів", актор незмінно асоціює лише зі смертю і руйнуванням.

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Олексій Панін у грубій формі побажав пропутінським артистам бачити кошмари, які з їхньої вини стали для України дійсністю / instagram.com/actor.panin

Російський актор Олексій Панін, не стримуючи почуттів і виразів, "привітав" колишніх колег, які підтримують криваву політику Кремля і свято вірять у необхідність "спецоперації" в Україні, з Днем театру.

На превеликий жаль артиста, цей день зараз для нього - не привід святкувати торжество мистецтва над світом. Цей день у нього асоціюється з війною і смертю, які несуть в Україну російські війська.

У своєму відеозверненні Панін приділив особливу увагу трагічному знищенню Маріуполя і театру, в якому ховалися мирні жителі: "Путінські кати - по-іншому назвати цих людей не можна - розбомбили Маріупольський драматичний театр, в якому знаходилися мирні люди. Президент Росії, [неценз.], так довго шукав фашистів в Україні, що нічого кращого не придумав, як [нецензур.] [неценз.] повністю ціле російськомовне місто Маріуполь" .

Колегам, до яких актор втратив всяку повагу і співчуття, Панін побажав вічних нічних кошмарів: "Я не знаю, скільки ви будете жити і як. Я бажаю вам, щоб щоночі до вас приходили мертві люди з Донецька, Луганська, Запоріжжя, Харкова, Херсона, стояли у вас перед очима і питали: "За що?".

До цього побажання він додав ще одне - щоб пропутінські артисти, кожен раз, дивлячись на своїх дітей, "згадували українських діточок, яких діставали з-під завалів".

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Раніше актор Олексій Панін жорстко висловився про майбутнє російського народу, якого йому зовсім не шкода, і вибачився перед Україною.

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